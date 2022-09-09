快訊／今本土+34020！新北破7千例最多　各縣市分布一次看

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增34,020例本土個案，進一步分析各縣市新增狀況，有8縣市單日病例破千例，當中新增最多為新北市的7,446例，接著依序是台北市4,404例，台中市4,025例，桃園市3,843例，高雄市2,520例，台南市1,914例，彰化縣1,381例，新竹縣1,080例。

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▲指揮中心公布9/9確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之34,020例本土病例，為15,438例男性、18,570例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,446例)，臺北市(4,404例)，臺中市(4,025例)，桃園市(3,843例)，高雄市(2,520例)，臺南市(1,914例)，彰化縣(1,381例)，新竹縣(1,080例)，新竹市(909例)，屏東縣(902例)，苗栗縣(859例)，宜蘭縣(736例)，基隆市(730例)，雲林縣(681例)，花蓮縣(678例)，南投縣(526例)，嘉義縣(521例)，嘉義市(311例)，臺東縣(264例)，金門縣(137例)，澎湖縣(132例)，連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增55例本土病例死亡個案，為32例男性、23例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至9月6日，死亡日期介於8月13日至9月6日。

指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。