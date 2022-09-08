不只美國！傳「日本也在審BA.5雙價疫苗」　王必勝急向莫德納求證

▲疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內準備進貨、開打的次世代疫苗是莫德納BA.1雙價疫苗，被外界批評非新型的BA.5雙價疫苗。指揮中心日前說明，美國審查BA.5的方式並非國際標準，且現階段除美國之外，沒有其他國家買得到BA.5疫苗，然而國民黨智庫今卻表示，日本已經開始審查輝瑞、莫德納的BA.5雙價疫苗。指揮中心指揮官王必勝晚間表示，已經向莫德納方面查證，目前並沒有將BA.5雙價疫苗的資料給除美國外的任何一個國家審核。

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▲指揮中心說明次世代疫苗，BA.5疫苗現況。（圖／指揮中心提供）

指揮中心針對次世代疫苗議題，近日來已經多次澄清，莫德納BA.5雙價疫苗是基於BA.5動物試驗資料以及BA.1臨床試驗資料佐證，僅有美國FDA通過EUA，其他國家暫未採納；相關效果是否優於BA.1雙價疫苗，目前難以確定，還要更多臨床試驗資料佐證。

王必勝昨說明也強調，莫德納BA.1疫苗是確定有效，目前已經下定300萬劑，預期9月下旬到貨開打。BA.5雙價疫苗沒有不買，而是要審查完畢且真的有供貨時，現在除了美國外沒有其他國家買得到。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉行「Omicron大舉來襲，政府政策在哪裡」座談會，永續發展組召集人陳宜民會中表示，美國已經緊急通過輝瑞、莫德納的次世代BA.4、BA.5變異株雙價疫苗EUA，日本在本月初也已經開始審查輝瑞、莫德納的BA.5雙價疫苗，批評「政府根本是在呼攏」。

王必勝晚間受訪表示，已經與莫德納方面確認，目前並沒有將BA.5雙價疫苗的資料給除美國外的任何一個國家審查。指揮中心發言人莊人祥則回應，我方目前都還沒有收到BA.5疫苗的相關資料，已持續請莫德納送資料，如果有送就會進行審查。

▲指揮中心9/8說明次世代疫苗採購。（圖／指揮中心提供）



台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎於今（8）日疫情記者會中也說明，打BA.1雙價疫苗對BA.5也會有保護力，目前台灣要等到BA.5疫苗可能要2~3個月，可是新冠病毒變異快，到年底恐怕又有BA.6、BA.7等變異株出現，當台灣終於等到BA.5疫苗時恐怕已經不是主流病毒株，就變成永遠要等新疫苗，民眾也永遠打不到疫苗。

李秉穎也表示，針對這兩種次世代疫苗，各國態度一樣，現在歐洲、加拿大等也都是用BA1雙價疫苗，主要考量BA5雙價疫苗還要經審查通過到供貨，開始使用都還要幾個月時間，歐洲藥品管理局跟加拿大衛生部一致建議，民眾不應等待BA.5的疫苗出來後才開始打。

▲指揮中心9/8說明，歐洲藥品管理局及加拿大衛生部均建議接種BA.1雙價疫苗因應疫情變化。（圖／指揮中心提供）