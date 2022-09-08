　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只美國！傳「日本也在審BA.5雙價疫苗」　王必勝急向莫德納求證

▲▼9/7疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內準備進貨、開打的次世代疫苗是莫德納BA.1雙價疫苗，被外界批評非新型的BA.5雙價疫苗。指揮中心日前說明，美國審查BA.5的方式並非國際標準，且現階段除美國之外，沒有其他國家買得到BA.5疫苗，然而國民黨智庫今卻表示，日本已經開始審查輝瑞、莫德納的BA.5雙價疫苗。指揮中心指揮官王必勝晚間表示，已經向莫德納方面查證，目前並沒有將BA.5雙價疫苗的資料給除美國外的任何一個國家審核。

▲▼指揮中心9/8說明BA.5雙價疫苗現況。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心說明次世代疫苗，BA.5疫苗現況。（圖／指揮中心提供）

指揮中心針對次世代疫苗議題，近日來已經多次澄清，莫德納BA.5雙價疫苗是基於BA.5動物試驗資料以及BA.1臨床試驗資料佐證，僅有美國FDA通過EUA，其他國家暫未採納；相關效果是否優於BA.1雙價疫苗，目前難以確定，還要更多臨床試驗資料佐證。

王必勝昨說明也強調，莫德納BA.1疫苗是確定有效，目前已經下定300萬劑，預期9月下旬到貨開打。BA.5雙價疫苗沒有不買，而是要審查完畢且真的有供貨時，現在除了美國外沒有其他國家買得到。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉行「Omicron大舉來襲，政府政策在哪裡」座談會，永續發展組召集人陳宜民會中表示，美國已經緊急通過輝瑞、莫德納的次世代BA.4、BA.5變異株雙價疫苗EUA，日本在本月初也已經開始審查輝瑞、莫德納的BA.5雙價疫苗，批評「政府根本是在呼攏」。

王必勝晚間受訪表示，已經與莫德納方面確認，目前並沒有將BA.5雙價疫苗的資料給除美國外的任何一個國家審查。指揮中心發言人莊人祥則回應，我方目前都還沒有收到BA.5疫苗的相關資料，已持續請莫德納送資料，如果有送就會進行審查。

▲▼指揮中心9/8說明次世代疫苗採購。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心9/8說明次世代疫苗採購。（圖／指揮中心提供）

台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎於今（8）日疫情記者會中也說明，打BA.1雙價疫苗對BA.5也會有保護力，目前台灣要等到BA.5疫苗可能要2~3個月，可是新冠病毒變異快，到年底恐怕又有BA.6、BA.7等變異株出現，當台灣終於等到BA.5疫苗時恐怕已經不是主流病毒株，就變成永遠要等新疫苗，民眾也永遠打不到疫苗。

李秉穎也表示，針對這兩種次世代疫苗，各國態度一樣，現在歐洲、加拿大等也都是用BA1雙價疫苗，主要考量BA5雙價疫苗還要經審查通過到供貨，開始使用都還要幾個月時間，歐洲藥品管理局跟加拿大衛生部一致建議，民眾不應等待BA.5的疫苗出來後才開始打。

▲▼指揮中心9/8說明，歐洲藥品管理局及加拿大衛生部均建議接種BA.1雙價疫苗因應疫情變化。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心9/8說明，歐洲藥品管理局及加拿大衛生部均建議接種BA.1雙價疫苗因應疫情變化。（圖／指揮中心提供）

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
廖老大直播批「勾纏闆娘」！　健身工廠回應了
快訊／英國女王「4子女全趕到」陪伴　王室編輯：情況嚴重
快訊／國道三號小客車翻車「四輪朝天」　1女受傷送醫
南韓又遭美國暗算！她「一通電話」利誘台灣晶圓廠　搶走對韓投資
快訊／台南市民宅暗夜大火　3樓冒出火舌濃煙竄天
最新「6大致癌因子」出爐！研究：因它死亡增幅最大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不只美國！傳「日本也在審BA.5雙價疫苗」　王必勝急向莫德納求證

搭台鐵回高雄掉雨傘！他「1天打3通電話沒答案」發文公審女服務員

清冠一號將限縮公費對象！衛福部：已發函至各醫療院所

12星座「中秋運勢」一次看！水星逆行　天蠍邀約推不掉、處女忙炸

台南市菱洲宮普度　府城福陽閣寄普白米17226公斤

情侶搭小黃流出「不明液體」！司機一擦氣炸：妳沒發現嗎？

中秋連假開跑！明天國道防「6大魔王路段」　避塞車時段曝　

快訊／彰化平交道故障「柵欄放下12小時」噹噹噹狂響　南北列車大誤點

駁二倉庫變身「人造怪物」偽博物館！動漫怪物學4大展區開展

日月潭「金盆茶葉蛋」阿嬤今離世　子孫忍悲未落淚曝阿嬤遺願

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

不只美國！傳「日本也在審BA.5雙價疫苗」　王必勝急向莫德納求證

搭台鐵回高雄掉雨傘！他「1天打3通電話沒答案」發文公審女服務員

清冠一號將限縮公費對象！衛福部：已發函至各醫療院所

12星座「中秋運勢」一次看！水星逆行　天蠍邀約推不掉、處女忙炸

台南市菱洲宮普度　府城福陽閣寄普白米17226公斤

情侶搭小黃流出「不明液體」！司機一擦氣炸：妳沒發現嗎？

中秋連假開跑！明天國道防「6大魔王路段」　避塞車時段曝　

快訊／彰化平交道故障「柵欄放下12小時」噹噹噹狂響　南北列車大誤點

駁二倉庫變身「人造怪物」偽博物館！動漫怪物學4大展區開展

日月潭「金盆茶葉蛋」阿嬤今離世　子孫忍悲未落淚曝阿嬤遺願

轉發遭Kobe死守21秒影片　韋德憶「曼巴精神」

涉賣88豬仔撈1470萬　《角頭》臨演李振豪70萬交保「高院發回更裁」

台版《瘋狂亞洲富豪》！陳淑芳、隋棠尬演技　《詐團圓》賀歲上映

美國居家修繕需求暢旺　寶陞8月營收達2.18億元創歷年單月次高

「府城獅吼‧全民反賄選」　南檢攜手統一獅反賄宣導

柴克艾弗隆首回應整形疑雲！　曝在家摔倒撞花崗岩「下巴碎掉」

蔡英文使用專機比照馬英九辦理？　陳以信：請民進黨公布付多少錢

羅昂復出首戰自評B+　羅薩被觸身球很勇敢

歐規Nissan X-Trail有7人座選項！渦輪油電上身還有電子四驅可選

美食-KY八月營收重返17億大關　創今年來新高「第四季加速展店」

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

生活熱門新聞

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名茶葉蛋恐成絕響

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

果粉退卻！他見iPhone14 Pro紫色遲疑了　實拍照曝光

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

iPhone14「四機款怎麼挑」一圖秒懂　果粉搖頭了

館長抓廖老大2000萬輸贏跳針論述妨害名譽

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

見iPhone 14「沒1改變」　1族群搖頭不換了

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　她崩潰了

颱風梅花生成！中秋節挾雨襲北台

阿堂魚肚粥260元　台南業者：原料價格已回跌

快訊／連假前變天！　2縣市大雨特報

掃地機器人開「抓姦模式」！床底吸出偷吃鐵證

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

更多熱門

相關新聞

清冠一號將限縮公費對象！衛福部已發函

清冠一號將限縮公費對象！衛福部已發函

新冠本土疫情再起，台灣8日新增了34,846起本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，預估9月下旬會達到疫情高峰，每天新增人數將落在3至6萬之間。對此，也有消息傳出，清冠一號9月15日開始，將全面限縮公費對象。

台大醫示警！年底恐有BA.6、BA.7　喊話「快打次世代疫苗」別再等

台大醫示警！年底恐有BA.6、BA.7　喊話「快打次世代疫苗」別再等

兒童腦炎死亡！2歲女童燒到39.8度「發病到死亡僅5天」

兒童腦炎死亡！2歲女童燒到39.8度「發病到死亡僅5天」

快訊／今新增本土34846例！　境外+278、死亡+29

快訊／今新增本土34846例！　境外+278、死亡+29

LIVE／中秋連假後恐一波確診高峰　王必勝最新說明

LIVE／中秋連假後恐一波確診高峰　王必勝最新說明

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名茶葉蛋恐成絕響

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

快訊／新北燒烤店「瓦斯爐爆炸」燈管震碎　4人受傷送醫

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

更多

最夯影音

更多
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好
兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面