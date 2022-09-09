何時可0+7？前台大醫喊：現在！　2理由曝「擋境外已沒實質意義」

▲醫師認為，邊境管制3+4現在就可開放為0+7。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

台灣邊境管制仍維持入境3+4檢疫措施，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎則認為，「3+4」確實應可解除。前台大感染科醫師林氏璧表示，以他個人意見「現在就可開放」0+7，更強調，BA.5在國內成為主流株後，「現在擋境外移入已經沒有什麼實質意義。」

林氏璧在臉書提到，指揮中心開放管制的步驟，每開放一步仍度過一些觀察期才繼續放寬，這或許「過於小心」，5月以來，本土確診數遠大於境外移入。就算擔心BA.5，但BA.5在國內成為主流株後，「現在擋境外移入已經沒有什麼實質意義。」他指出，3+4的規定中，第一天家人可前往機場接送，要被傳染那時就傳染了，「還隔離什麼呢？」

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林氏璧說，觀察亞洲國家，若不論中國北韓，就屬台灣跟日本管制最為嚴格，日本理論上有放寬，卻仍然形同鎖國不太讓外國人去，這樣的情況下，日本BA.5疫情照樣爆發，且是「全世界最嚴重的。」他表示，這也代表進入Omicron傳染力這麼高潛伏期又短的此時，「邊境管制效果非常有限」。而台灣現行3+4政策「既無法讓疫情降溫，也享受不到開放的好處」，因為外國人根本不太會來，「一來要隔離三天才能開始觀光，誰想來呢？」

「我們可能已經錯過了最該開放的一個夏天了」林氏璧直指，應該要勇敢趁著疫苗剛打，大規模感染甫發生完，徹底開放邊境。因為這項疾病看來要累積到絕大多數人都感染過，或打過疫苗，接下來再得也是輕症的狀態，「就過關了」，但現在又拖到大家抗體可能掉下來，又要計較是否打得到BA.5雙價疫苗，一劑、一劑的打下去。

林氏璧坦言，最後的入境管制政策肯定就是0+7，好好宣導，外國人來台若有任何狀況就快篩，這樣也就夠了。政府或許擔心的是大批僑胞回國讓境外移入病例數爆增，但仍可透過人數限制管控，且國內外全為BA.5病毒株的此時，「真的可以不用擋了」，甚至是機場的口水PCR，也可以認真考慮廢止，避免大家擠在機場。

林氏璧總結，邊境管制的目的是為了延緩病毒進入的時間。當一個新變種出現時，要爭取時間為國人打疫苗、研究現有藥品疫苗是否有效、足夠等整備動作，若等病毒進來「就不用嚴格管制了。」