9歲女童染疫亡！急性腦炎併腦幹損傷　住院搶救2個月仍不治

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增55例新冠確診死亡個案，當中最年輕為9歲女童，本身沒有慢性病史，5/17確診新冠肺炎，6/7出現眼睛複視、疲倦等症狀，6/12到急診發現小腦異常病徵且疑似腦炎、腦水腫被收治住院，後續惡化轉加護病房，病程出現急性腦炎併腦幹損傷、心肺衰竭，經過兩個月住院治療不幸於8/13死亡。

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增34020例本土個案，另增240例境外移入，確診個案中新增55例死亡。55例本土病例死亡個案，為32例男性、23例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至9月6日，死亡日期介於8月13日至9月6日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心公布9/9確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心9/9說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

死亡個案當中年紀最小為9歲女童，指揮中心發言人莊人祥說明，該案沒有慢性病史，沒有接種疫苗，5/17發燒確診新冠，症狀一度緩解，但於6/7起出現眼睛複視、疲倦、昏睡等症狀，6/12到急診就醫檢查有小腦異常病徵，且有疑似急性腦炎、腦水腫狀況，安排住院給予降腦壓藥、免疫球蛋白等藥物治療，懷疑急性瀰漫性腦炎。

莊人祥說，該案後來因為意識惡化，於6/16轉入加護病房使用呼吸器，後續雖然在加護病房積極救治，仍出現腦幹損傷徵象、心肺衰竭等併發症，於8/13過世。

根據指揮中心統計，12歲以下兒童累積重症有204例，當中31例死亡；重症個案以MIS-C 127例最多，至於腦炎方面有通報重症31例，當中12例死亡。

▲指揮中心公布國內兒童(12歲以下)本土重症個案分析。（圖／指揮中心提供）