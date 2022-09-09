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清冠一號限縮公費對象挨轟！衛福部一夜急轉彎　放寬3條件仍適用

▲▼清冠一號。（圖／衛福部彰化醫院）

▲清冠一號，資料照。（圖／衛福部彰化醫院）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部昨天公告將自9/15起限縮清冠一號公費對象引發反彈，衛福部今早緊急開會修正適用範圍，放寬至民眾只要確診新冠，且符合發燒、咳嗽等三項條件之一就可以公費使用，政策一夜轉彎。指揮中心指揮官王必勝今（9）日證實此事，並指出，先前公費清冠一號沒有明確適用標準才進行擬定，公布後得知中醫師有不同看法，而且屬於合理情況，便從善如流，實施兩週之後會再視情況調整。

衛福部中醫藥司昨日發函給各醫療院所指出，擬自9月15日起，清冠一號公費對象將僅針對「高風險族群」，包含年齡65歲以上、65歲以下身體質量指數BMI≧30、慢性病患者等，另還有包括住院使用呼吸器、中西醫合治等也有納入，和輝瑞口服抗病毒藥物Paxlovid等西藥的適用對象相似。

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但這引起中醫師公會反彈，中醫師公會理事長柯富揚怒批在BA.4、5疫情升溫的中秋節假期，衞福部突襲公告新的適用範圍，觀諸該適用範圍，幾乎與西醫抗病毒藥一樣，完全未考量清冠一號治療確診者的安全性及療效；他引用王必勝說明雙價疫苗「下雨說」的比喻指出，讓確診民眾實質無法使用公費清冠一號，猶如雨天收傘，恐釀民怨。

衛福部今早針對公費清冠一號適用範圍緊急召開會議，會中結論「確診新冠肺炎呈現任一中醫急迫病勢」可公費使用

1、高熱不退(體溫39度c以上持續2日）

2、咳嗽明顯，兼具喘症。

3、咽痛嚴重，飲食困難。

並於實施2週後再根據情況調整，是否考慮孕產婦及兒童，還有其它適用中醫病勢範圍。

王必勝今日受訪表示，清冠一號之前沒有明確的適用標準，中醫藥司希望有明確標準才進行研擬，因為同樣就是防止輕症變成重症，一開始思考就比照西藥，而公布之後得知中醫師看法，所以才在今天早上開會，會中中醫藥研究所也提出以中醫角度的建議，所以進行條件增列，相關措施9/15實施，等兩週後，9/29再和全聯會討論，依照中醫病勢訂出的三條件是否合理，是否增減。

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