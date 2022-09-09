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大陸 大陸焦點 特派現場

小沙三毛文化村中秋話團圓　親姊弟雲分享三毛故事

▲小沙三毛文化村在中秋前夕舉辦故事分享會。（圖／主辦方提供）

▲位於定海小沙的三毛雕塑。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

台灣知名女作家「三毛」故鄉浙江定海小沙三毛文化村7日晚間舉行三毛故事分享會，邀請三毛大姐陳田心、弟弟陳傑等人，透過視訊連線，分享三毛的生前點滴及對小沙的思念之情。同時，文化村也舉辦「萬水千山故鄉情」攝影展，展示三毛的珍貴影像及兩岸風情，用鏡頭串起兩岸最美瞬間。

▲小沙三毛文化村在中秋前夕舉辦故事分享會。（圖／主辦方提供）

▲三毛文化村舉辦的「萬水千山故鄉情」攝影展。（圖／主辦方提供）

筆名三毛的陳懋平（後改名為陳平）祖籍位於浙江定海，她在撒哈拉沙漠開始寫作，風趣幽默的筆觸寫下不少令人印象深刻的散文，一舉成名，後集結出版《撒哈拉的故事》、《稻草人手記》和《哭泣的駱駝》等書，成為當代最具影響力的作家之一。

2022年中秋前夕，三毛的家人、生前密友、粉絲與兩岸的文學愛好者共聚位於小沙的三毛祖居展開「雲對話」，分享三毛這位「小沙女」的經歷和作品，重溫三毛文學世界中的兩岸情懷。

▲小沙三毛文化村在中秋前夕舉辦故事分享會。（圖／主辦方提供）

▲粉絲何冰分享跟隨三毛足跡的過程。（圖／主辦方提供）

來自北京的三毛粉絲何冰自1999年起，沿著三毛的足跡行走，從撒哈拉沙漠到泰爾德鎮；從三毛在台北居住的小木屋到浙江定海「三毛祖居」。她在分享會上講述前往摩納哥尋訪三毛曾住過的地方和三毛老房東一家結下深情的故事，「這不僅是沿著三毛的足跡在旅行，更是繼續替三毛在世界各地傳遞中國人的溫情。」

台灣世新大學教授張雪媃著有《三毛的快樂天堂》一書，她認為，「正如三毛所言，人與人的溝通是最快樂的事，三毛的作品將永遠是兩岸文學交流的紐帶。」身為三毛密友的薛幼春則回憶，當年作為粉絲寫信給三毛，三毛直接回她電話，兩人遂成摯友，堪稱粉絲和偶像間的一段佳話。

與「小沙女，兩岸情」分享會同步舉辦的還有「萬水千山故鄉情」攝影展和「我和三毛的故事「圖文徵集活動」。攝影展分為三毛寫真、追尋足跡、兩岸風情三個主題，共徵集兩岸攝影愛好者及三毛粉絲的作品676件（組），經專家評審，評出入選作品70件。

浙江定海近年持續打造「三毛文化」金招牌，透過設立「三毛散文獎」、成立三毛研究會、建設「三毛文化村」等方式，打響「三毛名人文化」品牌，同時，三毛故里已成為3A 景區，「三毛文化村」每年都吸引大量的三毛粉絲、研究學者前來參觀，還有不少台灣民眾前去創業就業、旅遊打卡，充分發揮「三毛文化」品牌在對台文化交流、促進兩岸同胞心靈契合的重要作用。

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關鍵字：

三毛作家故事散文浙江定海小沙

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