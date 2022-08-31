大陸學校傳「禁讀龍應台所有書」整理封存！她霸氣喊：是我的光榮

▲龍應台所有書籍遭大陸校方禁讀。（圖／翻攝自龍應台FB）

記者施怡妏／綜合報導

適逢開學季，傳出大陸江蘇鹽城、山東青島等地學校發布通知，部分圖書不再適合學生閱讀，其中包括「作家龍應台所有作品」。對此，龍應台霸氣回應，「被你禁，是我的光榮」，更指《大江大海1949》早已經被禁十多年，2019年為香港發聲後，《目送》和《安德烈》也被下架，但她仍會繼續用心寫每一篇文章。

微博多篇文章指出，有家長收到學校發通知，「根據上級指示，部分圖書不再適合學生讀，如果家中有類似書籍，不要再讓孩子讀，也不要帶到學校來，請家長將圖書封存」，包括易中天、楊紅櫻、北貓、陳麗華、郭竟熊及龍應台的部分或所有作品。

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龍應台昨（30）日在臉書發文，其實早就已經被禁，《大江大海1949》、《請用文明來說服我》，已經被嚴禁十多年了，而在她2019年為香港說話後，《目送》、《安德烈》等書籍也被下架，「這回，只是不准學生讀我的書而已」。

她坦言，作品不會因為被禁而受到影響，會繼續努力，真誠地努力，用每一字、每一句，用每一篇文章、每一個故事，「打開你心裡一扇又一扇不幸緊閉的窗，讓你領悟人心有嚮往，讓你明白文明有力量，讓你認識和平有意義，讓你看見控制的路上其實血跡斑斑，希望你有一天終於知道『國家存在的唯一理由是給予人民幸福，政府存在的根本前提是保障個人的自由』」。

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