賓士男被叭怒拎球棒叫囂…攔到「大魔王」秒嚇成小孬孬　影片療癒

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一名開著賓士的年輕男子，近日行駛時因不滿被後方車輛狂按喇叭，拿著棒球棍衝下車要理論，沒想到對方車竟下來2名壯漢，嚇得默默收起球棒，乖乖聽完大哥訓話後離去。整個過程被路人錄下，隨後在網路瘋傳，網友看後笑瘋，「頭腦簡單的遇上四肢發達的」。

據《星視頻》報導，事件發生於8月17日，一名開著賓士的年輕男子，因違規變換車道遭後方小黃車按喇叭。賓士男心裡不爽，隨即停車下車，拿著棒球棍護身，找對方司機理論。

▲賓士男被叭怒拎球棒。（圖／翻攝自影片）

隨後，小黃車下來一名壯漢。賓士男一看，瞬間就沒了囂張氣焰，默默退回路邊。想不到，車上立馬又下來另一名壯漢，查看是否有擦撞情形，隨後兩人圍著賓士男質問。賓士男瞬間收起球棍，變成一個乖乖聽訓的好孩子。最後，雙方並未發生衝突，各自開車離去。

▲賓士男最後被震撼教育。（圖／翻攝自影片）

網友看後笑歪稱，「以德服人，武德的德」、「又菜又蠢」、「笑死好丟人」、「大哥，看我這棒球棍漂亮麼」、「最不怕拿東西的了，就怕他不打我」、「又怕死又要做土匪」、「哎，兩位大哥，一起去打個棒球？」。

也有網友留言稱，「我之前就遇到過，實線變道 ，然後車上下來兩個小年輕，我當時正和健身房幾個朋友準備去吃火鍋，我們四個大漢同時下車，那小夥子話都磕巴了」、「這是哪個地主家的傻兒子，沒經歷過社會的毒打嗎」。