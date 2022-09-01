小屁妹挑釁金龍魚！拿枕頭狂遮視線　牠「怒衝破頂蓋」重摔地面

▲女童拿枕頭挑釁亞洲龍魚。（圖／翻攝自微博「星視頻」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近日一則影片在網路上瘋傳！一名女童在辦公室玩耍時，發現水族箱裡有一尾大魚，竟一時興起竟拿起枕頭遮住魚的視線，還跟著魚不斷的跑，使得魚不安的狂擺動身體，最後跳出水面撞破魚缸上蓋重摔在地，讓小女孩當場嚇壞。

綜合陸媒報導，大陸浙江省一名女童在辦公室內嬉戲時，發現水族箱裡有一尾大魚（金龍魚，亞洲龍魚）後，便頑皮的拿起枕頭「跟牠玩」。女童不停用白色枕頭隔著透明魚缸，企圖「遮擋」金龍魚視線，一下又追著魚跑不停的逗弄，讓金龍魚顯得相當不安。

▲女童不停拿枕頭遮擋金龍魚視線。（圖／翻攝自微博「星視頻」）

從曝光的監視器畫面可以看到，女童使用白色枕頭不停遮擋金龍魚視線，游到哪、她就跟到哪。起初金龍魚並沒有特別反應，幾秒後金龍魚開始變得狂暴，疑似因為被激怒，動作變得很大，最後竟「奮力一躍」，直接衝撞水族箱頂蓋後重摔至地面，面對魚突如其來的動作，小女童也嚇壞了。

▲金龍魚氣得一躍而起，衝破頂蓋。（圖／翻攝自微博「星視頻」）

飼主見狀也趕忙將金龍魚撈起放回水族箱，所幸，觀察後發現金龍魚只有嘴巴處有輕微受傷，並無大礙。據了解，金龍魚本身就是脾氣較剛烈的魚種，且具有領域意識，可能是女童的舉動冒犯到牠，牠才會反應如此激烈，使用身體抗議。

▲金龍魚掉落至地面，所幸並無大礙，只有嘴巴稍微受傷。（圖／翻攝自微博「星視頻」）

影片曝光後網友紛紛表示，「龍魚：熊孩子看我嚇死你」、「魚魚用身體在抗議」、「真的要看好小孩」、「她估計下回也不敢了」、「魚：看我跳出來扁妳」、「這魚脾氣真大阿」、「我不殺魚，魚卻因我而起」、「我有件T恤上面有個大貓頭，從魚缸前路過，龍魚嚇得從缸裡跳出來了。穿那件衣服路過牠就怕，後來索性不穿了」。