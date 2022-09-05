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台正妹女大生「健身」中國發光！大中華區APP創意賽闖65強摘2等獎

▲2022 Apple「APP移動應用創新賽」大中華區總決賽於4日假杭州浙江大學舉行，台灣學生表現出色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國立台北教育大學團隊，利用健身方式的社交運動體感遊戲《POTATO SPORT》APP 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

Apple「2022年APP移動應用創新賽」繼今年4月起在台號召學生自組團隊設計APP，並於7月12日舉辦台灣決賽選出前三名優秀隊伍後，9月4日在中國杭州舉辦大中華區總決賽， Straight A 輔導的台北教育大學作品「TRAVELOPE旅信」、「POTATO SPORT」最終脫穎而出榮獲二等獎、逢甲大學作品「安心出遊，平安回家」獲得三等獎！

Apple大中華區「2022年APP移動應用創新賽」今年共計吸引1,690件作品參賽，經審查後票選出65件作品進入選總決賽，隨著各地疫情有效控管，逐步放寬管制措施，本次比賽採線上、線下雙軌併行方式進行審查，參賽學生需在短暫的審查時限內重點介紹、示範操作，並針對評審團的各項提問進行答辯及展演。STUDIO A 旗下校園門市 Straight A為協助學生參賽，除提供數位直播教室作為選手參賽場地，規劃一系列線上培訓教學、程式開發技術支援與優化，並協助將創作 APP 作品上架至TestFlight，以獲得更多測試者反饋使用體驗。

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此外，本次也安排簡報答辯演練、獲獎團隊與專家顧問經驗分享等陪伴式輔導，以協助學生能安心在台北競賽總部以視訊方式接受評審團提問。在經過連日答辯後，最終由台北教育大學俞齊山、范丙林老師所指導的學生作品「TRAVELOPE旅信」、「POTATO SPORT」並列二等獎、逢甲大學學生作品「安心出遊，平安回家」獲得三等獎。

▲2022 Apple「APP移動應用創新賽」大中華區總決賽於4日假杭州浙江大學舉行，台灣學生表現出色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2022 Apple「APP移動應用創新賽」大中華區總決賽，台灣學生表現出色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

STUDIO A 自2017年開始執行SA程式教育計畫，除啟動「Everyone Can Code」等程式推廣課程，導入包含Playground、Swift等應用性認證學習，以培養年輕學子對程式開發的興趣，在推展「APP移動應用創新賽」之際，針對教育部今年起於全國中、小學全面推行「生生用平板」計畫，數位教學軟、硬體在各級學校使用將愈發頻繁。

STUDIO A 團隊也與淡江大學文錙藝術中心主任張炳煌教授合作，運用 Apple Swift 程式語言，開發出具備生字表的「e筆App-硬筆篇」，除可供教師依照字體的順序導引學生學習，使用字帖學習模板，寫出字音、形近等字，還可將學生寫的作業，投放教室大屏螢幕，即時講評及指導，讓學生們可即時互動討論，期望以數位科技輔助教學，使學習歷程透過智慧化更顯生動活潑！

STUDIO A 觀察近年學生參賽作品完整度日趨成熟， 並多次能在上千件作品中脫穎而出獲得佳績，可見台灣學生的創意巧思，獲得評審團隊及廣大使用者肯定。

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