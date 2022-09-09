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預言「英女王2022離世」竟成真　時空旅人曾爆：大笨鐘將被震垮

記者詹雅婷／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世於當地9月8日過世，享耆壽96歲。然而就在8月，自稱為時空旅人的男子當時宣稱，英國女王將於今年去世，更有另名19歲美國女子在今年初做出2022年預測，其中一項同樣是英國女王離開人世。

獨立報報導，這名宣稱來自2082年的時空旅人透過社交網站帳號「timetraveller_2082」今年8月時稱，未來23年還會發生一系列不幸的事，其中一項就是英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）離開人世，但他所預言的時間為10月4日，不同於白金漢宮宣布女王過世的時間點。

此人也預測，英國大笨鐘將於2023年因地震倒塌，2046年尼加拉瓜大瀑布會出現巨大堵塞，水位將會上升。

@timetraveler_2082 BE WARNED #timetravel #lookout #fyp #LiveForTheChallenge #foryou #queen ♬ Scary - Background Sounds

另名美國麻州19歲女子漢娜（Hannah Carroll）也在今年初做出預言，預測2022年會發生的28件事，其中一件就是英國女王會過世。她此前已有多則2022年的預測成真，包括美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）懷孕等，也堅稱她的所有預言都會成為現實，只是早晚問題，或有些事情過幾年才發生，但隨著女王過世消息傳出，她命中的預測又多一起。

據傳漢娜只需要看顧客1、2張照片，就能準確預測出即將發生的重大生活事件，包括何時能找到伴侶、何時懷孕及何時能找到新工作。

▲哀悼群眾久久不願散去。（圖一、圖二／達志影像／美聯社；圖三／路透）

女王8日被傳出健康狀況堪憂，儘管眾多子孫盡速趕往，但她當晚就在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral）平靜辭世。英國及其聯邦各國及屬地將展開為期10天的國喪，靈柩將透過王室列車，從蘇格蘭通過愛丁堡被送回倫敦，在國會大廈西敏宮（Westminster Hall）停放4日，供大眾悼念，而國葬預計9月19日在倫敦市中心的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。

女王駕崩的消息傳出後，白金漢宮、溫莎城堡等王室機構紛紛降半旗，大批群眾湧入這兩個地方哀悼獻花，現場此起彼落響起「天佑女王」、「女王萬歲」的呼聲。全球英國王室粉絲也紛紛在當地英國大使館獻花，華府、柏林及奧斯陸都有哀悼人潮，可見得女王遍布各國的影響力。

►來不及見女王最後一面！哈利王子神情憔悴　妻子梅根未同行
 ►白金漢宮外「哀悼群眾落淚獻花」唱國歌　計程車司機自發列隊致敬
 ►英國女王逝世享耆壽96歲！　史上在位時間最長女性君主

▼ 英國女王8日過世，享耆壽96歲。（圖／讀者提供）

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世駕崩，享耆壽96歲。（圖／讀者提供）

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世駕崩，享耆壽96歲。（圖／讀者提供）

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