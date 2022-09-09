當了香港45年「老闆娘」　英女皇辭世「歷史」象徵意義仍在

▲伊莉莎白二世1975年訪問香港。（圖／CFP）

文／香港01

「事頭婆」這個港式俗語，親切又很old school，在我們口中除了用來稱呼老闆娘，也代表英女王伊利沙伯二世（伊莉莎白二世，下同）。英女王1952年登基至香港回歸，當了香港人的「事頭婆」足足45個年頭，香港三分一的殖民時期都在其統治之下。

▲香港回歸中國大陸時，英國女皇的肖像也被取下。（圖／CFP）

當年僅25歲的伊利沙伯二世登基時芳華正茂，香港人也慶祝一番，女王於70及80年代兩度訪港掀起轟動。此情此景，距今已數十載，香港人對她可會因時間流逝而漸漸忘懷？

「事頭婆」是香港殖民地時期公僕對她的稱呼，所有政府總部、警署、立法會都有英女王肖像高高掛。香港仍在殖民時期，英女王到過香港兩次。

第一次是1975年5月，為期4天的訪問行程，女王與王夫菲臘（菲利普，下同）親王馬不停蹄，到訪大會堂、紅磡地鐵站、香港大學、葵涌貨櫃碼頭，甚至到愛民邨走入港人家庭，了解他們的生活狀況，又穿着高跟鞋到街市與檔主問好，親民得讓人驚訝。第二次則是在1986年10月，即中英聯合聲明簽定兩年後，算是對港人的最後道別。

30年過去，香港早已回歸祖國，殖民痕跡也漸漸減退，城市裡的女王像或王冠標誌也買少見少，喜歡這種歷史色彩東西的卻大有人在。本地創作品牌Badges Story，在網上專售英式歷史設計產品，成立五年營業額穩步向上。

▲帶有英國皇室象徵的郵票及鈔票一度成為香港民眾收藏保值的商品。（圖／香港01，下同）

創辦人Bryan Ong稱，創立Badges Story初時純粹是因對英式文化有興趣，本身也有收藏這類物品。小時候唸官立學校，80後Bryan還記得校內禮堂都掛起英女王的肖像，連畢業禮也有英國旗蓋在桌上，與英女王及英國「感覺近一啲」。英女王作為香港近半世紀的君主，Bryan認為她兌現了承諾，即使是一份普通工作都絕不簡單，也很欣賞她用一生去服務自己的國家。

除了印有英式圖案、皇室徽號的T恤，領帶，二戰名言「Keep Calm and Carry On」的復刻徽章都是Badges Story的熱賣產品，本身開設計公司的Bryan指，他們一半貨品是自家設計，會親自到圖書館仔細鑽研歷史，加入港英及殖民時期元素，形容香港特色對其客人有重要吸引力。

Bryan認為女王擁有代表性的影響力，她再多做一天女王，支持度也只會上升，港人有這種愛好與英女王形象正面有必然關係。殖民時代遠去，回憶趨淡，然而歷史不變，Bryan認為，這些英國色彩的產品懷舊意義仍在，「即使英女王離開人世，歷史感都不會減退。」

Bryan指，顧客主要有兩個層面，年齡層甚廣，第一種是專業人士及政府公務員，例如法律事務所等，這類顧客會比較喜歡英式傳統，鍾情於英國皇室認證（Royal warrant）的產品，即是一些至少連續五年供應英女王、菲臘親王及王儲查理斯使用的優質產品。

另一類主要顧客則是大專生，訂單來自各間大學宿舍。這些大專生都是20出頭的90後，香港回歸時只有兩、三歲，對英女王及英殖時期未必有深刻感覺，為何也如此鍾情？Bryan推斷這或是出於崇優心態，部分港人或許有感社會及制度新不如舊，故懷念以往美好。

不少人都認識英軍及英國紀律部隊的英國製山打皮鞋（Sanders），在殖民時期，警察等香港紀律部隊都使用這牌子的皮鞋。Bryan指，縱使警務處現有仍使用山打皮鞋，但訂貨已逐漸減少，似乎有「去殖」的情況。其公司售賣山打皮鞋，有不少警員會落訂購買，認為品質好，夠耐穿，買來自用。

純為公諸同好，不講政治，Bryan認為喜歡他們產品的不分黃絲藍絲，但都是喜歡歷史文化、英式設計的人。「鍾意自己的童年，不能說是戀殖吧。即使英國現在回來統治香港也不代表一定好。」Bryan表示，喜歡英式設計及歷史創作，跟戀殖要分得清清楚楚，即使伊利沙伯二世的時代結束，好的設計，用心去做，業務前境仍然樂觀。

相比其他殖民地，英國與香港之間的關係特殊、微妙，與英女王的關係似近還遠。嶺南大學文化研究系助理教授葉蔭聰認為，「事頭婆」這個稱呼很傳神，英女王對香港人來說，既不太親密，卻是上頭。在60、70年代，有部分香港人認為「事頭婆」象徵不文明制度。

葉蔭聰曾經積極參與保衛皇后碼頭運動，但他認為自己與身邊的朋友，對英女王及英國王室並無感情，希望保留皇后碼頭，是為保留本土特色及爭取保留該處公共空間。他甚至開玩笑稱，「皇后碼頭」（Queen’s Pier）本身是用來記念英女王（維多利亞女王），卻把女王譯作皇后，並不恰當，故皇后碼頭是一個充滿有本地特色的遺迹。

19世紀中後英國王權減弱，皇室對於殖民地的影響力減弱，管治政策好壞與英女王根本難扯上關係。葉蔭聰指，二戰之後，香港殖民政府跟以往也不一樣，管治越趨本土化，尤其在1997回歸前的10至20年，本地化情況更進一步，官員班子也換上更多華人面孔。

炒得都炒，是香港特色，與英國正宗皇室迷不同，心態可能有點不同。葉蔭聰說，部分港人喜歡儲起「女王頭」的文件，如郵票、錢幣，多出於懷舊及收藏的心態，投機炒賣當然也少不了。

藍田金輝錢幣郵票公司老闆陳榮輝（輝哥）為銀幣收集老行尊，他指最近不少港人都來找女王頭硬幣儲存留念，「細個嗰時用過斗令，希望懷念，有啲40幾歲的媽咪也帶着小朋友來買，等佢地認識下。」輝哥坦言，不少客人因怕英女王在不久將來離開人世，看好女王頭硬幣會升值，預先入貨。

政府金管局在2014年10月展開收集硬幣計劃，派出收銀車走遍18區收集「神沙」，截至去年底收集逾1.2億枚硬幣，總面值達1.3億港元。雖然政府會把部分蒐集到的硬幣回流市面，但女王頭硬幣都悉數回收，現時流通的女王頭硬幣不足一成。輝哥認為，電子貨幣及八達通流行，不知道的人會拿到收銀車去兌錢，但其實部分硬幣拿到錢幣店會較值錢，收銀車也收走了不少女王頭硬幣。

當年香港回歸在即，大陸人瘋狂炒香港郵票，在93至96年掀起一陣郵票炒賣潮，有英國色彩的統統都炒。印有皇冠徽號的96年牛年郵票，是回歸前最後一套生肖郵票，一套四張到郵局排隊買11港元，他們以30幾元收，轉手再賣40幾元，不過現今零售價只是5蚊一套。普通一板女王頭郵票，高峰時可賣千多港元，但現在不用200元已買到。

物以罕為貴，由於郵政局當年大量印刷郵票，加上回歸後迎來98年的大跌市，郵市同樣大跌，女王頭郵票無人要，輝哥眼見著不少行家一年間由賺大錢，變成結業破產。經此一役，香港人對炒郵票都怕怕了，輝哥形容現在女王頭郵票是「有收藏價值，冇升值能力」。

英女王形象正面，一直受人愛戴，很多來找女王舊幣、鈔票或郵票的人都是志在擁有，年輕的學生有興趣也來購買，老師或機構也會買來做教材，讓一下代認識這部分香港歷史。畢竟伊利沙伯二世與港人一同走過近半世紀，無可否認與香港歷史關係密切。

【本文獲《香港01》授權轉載。】