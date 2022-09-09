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喪夫1年後駕崩！英女王生前慟：菲利普的離世讓生活留下巨大空白

▲▼英國伊莉莎白女王和已故夫婿菲利普親王。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國伊莉莎白二世在丈夫菲利普親王離世後曾直言，生活留下了巨大的空白。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世8日逝世，享耆壽96歲，然而事實上，早在2021年與她結縭74年的菲利普親王離世後，就對她造成巨大打擊。兩人的兒子安德魯王子曾說，儘管母親是個堅忍的人，但女王在失去丈夫後仍難過表示，「她的生活留下了巨大空白。」由此也可見兩人相守多年的堅定愛情。

伊莉莎白二世1947年與菲利普親王結婚，並在1952年登基，兩人相伴近74年，菲立普親王同時也是英國歷史上在位最久的君王配偶。然而菲利普親王卻在2021年身體出現微恙，並於同年4月離世，享耆壽99歲。英國皇室當時在溫莎城堡替他舉行葬禮，而在葬禮後，兒子安德魯王子也向外界透露家族的悲痛心情與母親的哀傷。

▲▼英國女王伊莉莎白二世和菲利浦親王在1947年結婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊莉莎白二世和菲立普親王在1947年結婚。（圖／達志影像／美聯社）

安德魯王子說，父親的離去，使整個英國王室陷入巨大的失落感。當被問及母親的感受時，安德魯王子直言，女王是個非常堅忍的人，在菲立普親王離開後，伊莉莎白二世親口告訴其他成員，丈夫的離世，對她的生活留下巨大的空白。不過他也強調，全家人正團結起來，在身旁陪伴支持她。

伊莉莎白二世與菲立普親王共同育有4名子女，而包含現任國王查爾斯三世在內，4人2021年才剛送走父親，沒想到僅僅過了1年，也送走高齡的母親，接連迎來喪父喪母之痛。

▲▼英國威廉王子（Prince William）、凱特王妃（Kate）與長子喬治王子（Prince George）。（圖／路透）

▲英國威廉王子（Prince William）、凱特王妃（Kate）與長子喬治王子（Prince George）。（圖／路透）

73歲的查爾斯繼位後，原為王位第二順位繼承人的威廉王子也將成為第一順位繼承人，自動成為王儲，並獲頒康瓦爾公爵和羅斯西公爵的頭銜。而他的長子喬治王子雖然年僅9歲，但也成為英國王位的第二順位繼承人。

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