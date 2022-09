不是俄軍Z字！烏克蘭街頭驚見大量神秘符號「Ї」　象徵意義曝光

▲烏克蘭據傳出現新的象徵性符號,南部港市馬力波近來各地大量被畫上烏克蘭語中的「Ї」字母。(圖/翻攝自Telegram/@mrplsprotuv,下同)

記者張寧倢/編譯

俄烏戰爭8日進入第197天,開戰以來,無論是俄軍坦克或是被佔領地區隨處可見象徵支持俄羅斯的「Z字」符號。不過,現在支持烏克蘭的一方疑似出現新的代表性符號,南部城市馬力波(Mariupol)近來有許多雕像、石碑與路面都被畫上了「Ї」字母,網路社交媒體流傳著大量照片並聲稱這是「挺烏抗俄」的象徵。

根據《衛報》報導,烏克蘭南部亞速海沿岸港市馬力波極具戰略意義,最後據點亞速鋼鐵廠也在俄軍圍城砲轟之下被攻克,導致馬力波全區淪陷。然而,近來馬力波市區卻出現大量烏克蘭語的字母「Ї」符號,許多雕像、紀念碑與市區路面都被用粉筆、顏料畫上標誌,照片也開始流傳在Telegram、Twitter等網路社交媒體。

支持烏方的Telegram帳號發文表示,俄語中沒有寫作「Ї」的字母,因此烏克蘭人們紛紛在馬力波街頭畫上「Ї」表達對占領者的抗議,且已逐漸發展成用此符號象徵支持烏克蘭獨立、抵抗俄羅斯的意義。

此前,美國非營利智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)表示,烏克蘭已經奪回第二大城哈爾科夫東部地區約400平方公里的領土,接下來很可能趁著俄軍重新向南部署之際,在伊久姆市(Izyum)西北部進行「非常有效」的反攻。另外,烏克蘭軍頭投書「烏克蘭國家通訊社」表示,按照目前情勢,戰爭不會在2022年結束,甚至會持續數年。

#UkraineRussiaWar #Ukraine #Russia



On social media

In protest to the occupation of #Mariupol the symbol "Ї" is appearing 8n the city. In the park, in squares, on poles, fences. Pen, chalk, marker

"Ї" - as a sign of independence

"Ї" - as a sign of resistance

"Ї" - їbash Rusnyu pic.twitter.com/UBlK0OZ489 — (@EUFreeCitizen) September 5, 2022

Ї letter massively appears in occupied Mariupol as a new form of protest is taking momentum



People are painting Ukrainian letters Ї on the streets, irritating occupiers. Ї is not present in the Russian language and is one of the symbols of Ukraine

from advisor to the mayor pic.twitter.com/Lh8kaQwjOR — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 6, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼?》