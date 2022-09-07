俄軍團傳「拒絕作戰」　抗議沒糧又沒餉！烏克蘭反攻重奪陣地

▲烏克蘭南部戰略要地赫爾松（Kherson）在戰爭初期就遭俄軍占領。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《基輔獨立報》引述烏克蘭南部作戰司令部情報報導，駐紮烏克蘭南部赫爾松（Kherson）的俄軍正在醞釀兵變，第一部隊第127軍團無視命令，拒絕戰鬥，抗議生活條件低落、長期缺乏基本物資，甚至領不到軍餉的困境。與此同時，烏兵持續在東部和南部地區發動反擊，已經成功奪回3個定居點。

領導兵變的士兵向長官表示，他們已經忍受了數周的缺水、微薄糧食配給，而且還沒有薪水，如今恐怕不能再戰鬥。烏克蘭軍方認為，俄軍總參謀部情報總局「格魯烏」（GRU）以及聯邦安全局（FSB）調查領導士兵後，已經將這些人革職。

事實上，俄軍先前就不時傳出「罷戰」消息，反抗者冒著被送入拘留中心，遭到折磨、關押在糟糕環境、逼迫回到前線的風險，也不願戰鬥。來自所謂「頓內茨克人民共和國」的第113步兵團6月也透過Telegram表示，他們無法再戰鬥了，因為完全缺乏裝備、傷病氾濫。

華府智庫戰爭研究所（ISW）指出，「烏克蘭的反擊正在取得可驗證的進展」，赫爾松及頓內茨克東部的情勢皆有所好轉。與此同時，莫斯科扶植的赫爾松政府表示，烏克蘭正在持續反擊，基於安全考量，他們被迫暫停「加入俄羅斯邦聯」的公投。

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