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普丁造謠「歐洲像殖民大國」買光烏克蘭糧食　CNN曝光數據打臉

▲▼普丁在海參崴（Vladivostok）舉行的「東方經濟論壇」聲稱烏克蘭出口的糧食，只有3%流向發展中國家，譴責歐洲的行為像是「殖民大國」。（圖／路透）

▲普丁在海參崴（Vladivostok）舉行的「東方經濟論壇」聲稱烏克蘭出口的糧食，只有3%流向發展中國家，譴責歐洲的行為像是「殖民大國」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁7日譴責歐洲的行為像是「殖民大國」，聲稱在聯合國斡旋下，達成的烏克蘭糧食出口協議之後，出口的糧食只有3%流向發展中國家，其他都被歐洲國家買走了。但是經過CNN查核數據之後發現，普丁所聲稱的數據根本是錯誤的。

根據CNN報導，普丁在海參崴（Vladivostok）舉行的東方經濟論壇開幕致辭中，引用錯誤的數據，發表這個觀點。

普丁說，「從烏克蘭出口的糧食中只有3%流向發展中國家，大部分流向歐洲……在過去的幾十年裡，歐洲國家的行為就像殖民大國，今天他們仍在繼續這樣做，他們再一次欺騙了發展中國家」

▲▼雖然在戰爭期間，烏克蘭小麥收成仍高於預期。（圖／達志影像／美聯社）

▲CNN查核已有27%的穀物，出口到發展中國家。（圖／達志影像／美聯社）

CNN的事實查核指出，黑海穀物倡議下的出口的聯合國數據的分析，截至9月4日，已有569,274噸穀物，和其他食品運往世界銀行歸類為中低收入的國家，約佔所有出貨量的27%。

CNN指出，普丁與克里姆林宮對於迫在眉睫的全球糧食短缺問題，都發表一致觀點的談話，這在很大程度上是由俄羅斯封鎖烏克蘭港口造成的。近幾個月來，俄羅斯外交官一直在積極努力轉移對莫斯科的批評，暗示危機應歸咎於西方制裁，而不是俄羅斯的行動。

由聯合國和土耳其斡旋的黑海穀物倡議，於7月由俄羅斯和烏克蘭的代表簽署，其目的是促進烏克蘭恢復重要出口，以緩解全球糧食短缺和糧食商品價格上漲。

在達成協議之前，由於俄羅斯的封鎖，大約2000萬噸烏克蘭小麥和玉米仍被困在敖德薩港。

CNN聯繫了聯合國「黑海穀物倡議聯合協調中心」，詢問為什麼只有不到三分之一的出口產品到達中低收入國家，但沒有立即得到答覆。

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