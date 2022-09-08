俄國恐向北韓買彈藥　IAEA促烏南核電廠闢安全區

▲札波羅熱核電廠周邊將開闢安全區。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，美國白宮指出，俄國可能正向北韓購買數百萬枚砲彈和火箭，同時，國際原子能總署敦促，烏克蘭南部的札波羅熱核電廠周邊應闢建安全區。

●西方制裁見效？白宮：俄可能向北韓買彈藥



美國白宮6日表示，俄羅斯可能正在向北韓購買數百萬枚砲彈和火箭，以補充入侵烏克蘭而耗盡的彈藥庫存。

美國國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們的感覺是，其中可能包括數百萬枚子彈、火箭和砲彈。」但他引述解密的美國情報，強調採購尚未完成。

柯比指出：「我們並沒有掌握任何跡象顯示採購已確實發生，所以很難說最後會是什麼樣子。」他還說，現階段「當然也沒有跡象顯示（俄軍）正在烏克蘭境內使用哪些物資和武器」。

根據柯比的說法，俄羅斯向嚴重孤立且專制的北韓政府大量採購火砲彈藥，並向伊朗購買軍用無人機，顯示在西方祭出經濟和技術制裁數月後，俄羅斯已面臨嚴峻困境。

●俄烏激戰 國際原能署促核電廠周邊闢安全區



國際原子能總署（IAEA）6日敦促，烏克蘭南部的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）周邊應闢建安全區。這座核電廠目前掌握於俄國手中，但附近的砲擊日趨激烈。

法新社報導，俄國軍隊3月時奪下歐洲最大的札波羅熱核電廠，但當前電廠附近持續遭受攻擊，引發核災疑慮。

國際原子能總署上週派檢查人員赴核電廠視察後做出報告，稱「目前狀況堪憂」。

報告寫道：「現在亟需臨時措施以防核災意外…這可透過即刻建立核子安全和防護區來達成。」

▲普丁與習近平將在俄烏戰爭後首度會面。（圖／路透）



●烏克蘭恢復穀物出口後 普丁控大部分運往歐盟



俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，一度讓烏國港口遭封鎖而引發全球糧食危機，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）7日宣稱，解封後大部分從烏克蘭港埠出口的穀物是運往歐盟（EU），而不是開發中國家。

普丁在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）表示：「幾乎所有從烏克蘭出口的穀物都不是運往最貧困的開發中國家，而是運到歐盟國家。」

烏克蘭是全球最大的糧食出口國之一，但俄國2月下旬發起軍事行動後，烏克蘭就被迫中止幾乎所有的糧食運送。烏克蘭和俄羅斯今年7月與作為擔保方的聯合國及土耳其簽署協議後，黑海（Black Sea）的港口便恢復穀物出口。

普丁指出，歐洲國家「在近數十年和數世紀內都是殖民主義者」，而且「他們如今持續這麼做」，他們「再次完全地欺騙了開發中國家」。

●俄駐中大使證實 普丁與習近平下週將會面



俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，俄駐中大使德尼索夫（Andrey Denisov）表示，俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平將於15、16日在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會會面。

報導引述德尼索夫所說，上海合作組織峰會還有不到10天便舉行，當中會有全體會議和不同小組會議，「我們正在計劃舉行一次嚴肅、全面的領導人會議，並制定詳細的議程，事實上，我們現在正與中國合作夥伴合作」。

他指出，普丁和習近平會在峰會期間會面，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首個「成熟的峰會」，領導人之間直接溝通會使「討論的質素不同」。

美國有線電視新聞網（CNN）7日報導，習近平在疫情後首次出訪行程，顯示俄羅斯對中國的重要性，即使俄羅斯在入侵烏克蘭後被多個西方國家制裁。

●特拉斯致電澤倫斯基 接受訪問烏克蘭邀請



英國首相特拉斯（Liz Truss）6日正式上任，開始任命內閣及與各國領袖通話，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是她第一位致電的外國領袖，除了重申對烏克蘭的堅定承諾，也接受邀請訪問烏克蘭。

首相辦公室指出，特拉斯很高興接受澤倫斯基邀請，將擇日儘快訪問烏克蘭，雙方提到必須強化全球安全，並討論應該進一步採取哪些措施，斷絕俄國總統普丁的戰爭機器資金來源。

首相辦公室還說到，特拉斯重申澤倫斯基完全可以信賴英國將提供長期支持，兩人並譴責俄羅斯企圖將能源當武器使用，企圖勒索、嚇阻西方。

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