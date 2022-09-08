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桃園航空城驚見問題顧問公司！　國民黨轟：鄭文燦成林智堅2.0

▲▼ 開「航空城驚見問題顧問公司？鄭文燦成林智堅2.0」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「航空城驚見問題顧問公司？鄭文燦成林智堅2.0」記者會。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

針對桃園航空城進度延宕且疑似有問題顧問公司涉入，國民黨今（8）日召開記者會，分別從工程品質、地上物查估進度與桃園航空城股份有限公司營運情況等方面，全面檢視桃園航空城進度，疾呼「等了12年的桃園航空城，不能變成新竹市12億棒球場2.0！」

前文傳會主委暨桃園市議員候選人凌濤指出，林同棪工程顧問股份有限公司曾經因監造主任足生損害機關對於公共工程品質管理之正確性，除了被台灣高等法院刑事判決確定，也被工程會於2015-2018年列為拒絕往來廠商，但同一批董監事人馬的中棪工程顧問公司竟出去繼續標案。

凌濤進一步說明，中棪公司不僅涉入49死、300餘人受傷之台鐵太魯閣慘案，竟然還在桃園標到桃園國際機場第三跑道、桃園機場捷運等六大重要工程，總價更達2.09億。台北市政府已表示將重新檢視問題廠商的標案，桃園市政府這一年多又做了什麼？桃園航空城是國內最大單一工程，安全有必要強力把關，鄭文燦竟納入公共工程有疑慮的廠商，難道全體市民不會擔心？難道鄭文燦卸任後就拍拍屁股走人，就像林智堅一樣留下爛攤子給市民？

▲▼ 開「航空城驚見問題顧問公司？鄭文燦成林智堅2.0」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

文傳會副主委暨桃園市議員舒翠玲提到，列入工程會黑名單的原班人馬，竟然換個招牌就標下桃園的標案，可說是政府失靈，該公司甚至還拿到跟人民生活息息相關之平鎮47億、楊梅13億社會住宅工程，呼籲應該盡快對公共工程總體檢。此外，桃園航空城不僅有問題廠商參與，甚至期程也有延宕情形，航空城252億預算，迄今只執行23.89%，104年鄭文燦就宣示要加速進行，結果到110年地上物查估進度才只到複估。

桃園市議員候選人楊朝偉表示，過去國民黨執政時要求航空城公司職缺以市政顧問兼任，鄭文燦上任後卻將空缺填好填滿，卻沒什麼業務要做，結果逐年虧損累計達1億8000萬，去年因土地補償才補了虧空，但現在還虧損1800萬民脂民膏。不僅航空城公司與市府職能疊床架屋，甚至當航空城開發完成後，還要成立航空城管理中心，難道要繼續浪費公帑成立一而再再而三重複的單位？希望桃園市政府除了面對市民說清楚之外，更要積極檢討改善。

凌濤強調，鄭文燦好大喜功靠包裝，所做所為根本是林智堅2.0。要提醒鄭文燦，不要因為快卸任且忙著跑選舉行程，就對市政建設漫不經心。就算鄭文燦卸任後高升，重大工程缺失難道不會被檢驗？若因有問題廠商參與公共工程導致安全疑慮，鄭文燦對得起桃園市民嗎？大家期待了12年的桃園航空城，不能變成新竹市12億棒球場2.0！奉勸鄭文燦回歸市政，好好面對進度延宕的桃園航空城，並重新檢視曾被列入「拒絕往來」工程廠商的標案。
 

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