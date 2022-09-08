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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

尷尬！柯志恩到深藍鐵票倉開直播　女里長竟當面「感謝陳其邁」

▲▼柯志恩走訪果貿社區開吃播。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

▲柯志恩今早跟藍營議員們一起走訪果貿社區開吃播。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營果貿社區長期被視為深藍鐵票倉，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（8）日一早在當地知名早餐店「寬來順」開直播，並邀請在地里長一起開聊。沒想到果惠里里長鄭夙雅竟突然感謝起現任市長陳其邁，因發生這段尷尬插曲，目前這段直播似已遭刪除。

柯志恩今天和高雄市議員陳玫娟、陳麗珍、李眉蓁，以及高雄市議員候選人白喬茵、左營里長聯誼會會長謝金得，和在地里長，一起到果貿市場最知名的早餐店寬來順吃早餐、話家常。席間，議員和里長們向柯志恩反映果貿的建設與發展，以及社區的困擾，沒想到鄭夙雅卻當面感謝起陳其邁對於果貿社區的貢獻，讓場面一度尷尬。

▲▼柯志恩走訪果貿社區開吃播。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

▲柯志恩走訪果貿社區開吃播。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

鄭夙雅稍早受訪被問及此事時解釋，按照法規來說，社區應由管委會自己管理，但果貿社區是一個很大的社區，管委會沒這麼大的能力能解決社區長期問題。

例如，城中城大火後的消防設備老舊問題，還有社區內道路修繕問題，她今年趁著陳其邁市長視察新冠疫情走訪社區時，跟市長反應，也獲得他一口答應協助解決，「過去都沒人能做到這點，所以是基於居民的立場去感謝，希望大家不要想得太政治化了。」

不過，由於這段尷尬小插曲，柯志恩今天在果貿社區的直播似乎也從粉絲專頁中消失。她後來則改以發文記錄這段行程，最後表示，建設不分黨派，鄉親的需求最重要。「里長離開時和我們說，請一定要把果貿社區放在心上，我必定銘記在心。」

▲▼30年都沒修繕！陳其邁下令重舖果貿道路，深藍里長都忍不住說讚。（圖／民眾提供）

▲果貿社區道路30年都沒人修繕！陳其邁指示工務局重舖，連深藍里長都忍不住掛布條說讚。（圖／民眾提供）

事實上，果貿社區為早期國宅社區，長期被視為高雄的深藍鐵票倉，但社區長期面臨部分道路屬於軍方管理，長達30多年未能修繕。

陳其邁3月6日視察果貿社區防疫工作時，鄭夙雅當面陳情社區道路問題，陳其邁則立即指示工務局於一週內啟動改善工程，更在一週後視察果貿社區道路改善情形。讓原本以為市府只是應付了事的鄭夙雅里長，都忍不住豎起大拇指說讚，事後社區內也四處見到里長們自主在里內懸掛的感謝布條。

▲▼30年都沒修繕！陳其邁下令重舖果貿道路，深藍里長都忍不住說讚。（圖／民眾提供）

▲▼30年都沒人修繕！陳其邁下令重舖果貿道路，深藍里長都忍不住說讚。（圖／民眾提供）

▲▼30年都沒修繕！陳其邁下令重舖果貿道路，深藍里長都忍不住說讚。（圖／民眾提供）

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