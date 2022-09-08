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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公督盟嗆蔣萬安是「國民黨的狗」　他回擊： 雙標到令人作噁

▲▼ 蔣萬安「長照三支箭 用心挺安老」政策發布會。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

推動立委評鑑的公民監督國會聯盟，因國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安配合黨團決策、拒絕揭露利益衝突資訊，在記者會上砲轟蔣「你是國民黨聽話的狗嗎？」。對此，蔣萬安競辦發言人黃子哲表示，這種極具針對性又汙辱性的粗暴言論，除了要為其組成的教育、文化等團體會員感到不值外，更凸顯這已非「公民監督」而是「刁民奸督」。

黃子哲表示，因國民黨團決議不繳資料給早已綠化的公督盟，其執行長張宏林竟大罵蔣萬安是「聽話的狗」，這種極具針對性又汙辱性的粗暴言論，除了要為其組成的教育、文化等團體會員感到不值外，更凸顯這已非「公民監督」而是「刁民奸督」。這個公信力與正當性均消耗殆盡的附隨組織，就是自己把自己送進墳場。

黃子哲說，今年初，華視前總經理莊豐嘉因不滿國民黨的預算提案，就揚言要「修理」國民黨，但立法院監督政府預算天經地義，莊豐嘉竟然挾媒體威脅立委，這已經可惡至極，張宏林還在記者會上替莊豐嘉撐腰，大開民主倒車，這也導致國民黨團拒絕配合公督盟。

黃子哲再說，連公督盟自己都承認，從2014年至去年，不願意提供公督盟資料的立委從20幾位增加到60幾位，藍、綠立委都有，公督盟不思檢討反省，還日益囂張跋扈，但只敢痛批蔣萬安，對同樣未給資料的鄭運鵬卻連指教都怯懦，其政治操作斧鑿甚深，立場雙標到令人作噁。

黃子哲強調，立委當然可以被監督或評鑑，但劣等公民素質的監督者，「不配！」。
 

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