拜訪深藍鐵票倉...里長竟當面感謝陳其邁　柯志恩說話了！

▲柯志恩今早跟藍營議員們一起走訪果貿社區開吃播。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營果貿社區長期被視為深藍鐵票倉，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（8）日一早在當地開直播，沒想到果惠里里長鄭夙雅竟突然當著柯的面，感謝起現任市長陳其邁。對此，柯志恩競選辦公室表示，建設不分黨派，為鄉親拚好日子最重要，候選人與其他議員在席間，都自然傾聽，並沒有感到尷尬，真的不須要針對特定幾句話放大解讀。

柯志恩競選辦公室表示，柯志恩候選人十分感謝今天早上里長們願意反映果貿社區對於資源與建設需求的心聲，今天參與早餐會的3位里長在席間也提到觀光活動帶來的外部成本，包括環境噪音和垃圾污染…等等問題，對社區居民造成不小的影響，也希望未來能夠逐步改善。

競選辦公室強調，建設不分黨派，為鄉親拚好日子最重要，市府投入經費為市民建設是理所當然的事情。除了提到市長，鄭里長今早也特別提到陳玫娟議員，並稱讚她長期以來不斷向市府爭取預算和建設的付出和努力；候選人與其他議員在席間，都自然傾聽，並沒有感到尷尬，真的不須要針對特定幾句話放大解讀。

▲柯志恩走訪果貿社區開吃播。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

柯志恩今天和高雄市議員陳玫娟、陳麗珍、李眉蓁，以及高雄市議員候選人白喬茵、左營里長聯誼會會長謝金得，和在地里長，一起到果貿市場最知名的早餐店寬來順吃早餐、話家常。席間，議員和里長們向柯志恩反映果貿的建設與發展，以及社區的困擾，沒想到鄭夙雅卻當面感謝起陳其邁對於果貿社區的貢獻，讓場面一度尷尬。

鄭夙雅稍早受訪被問及此事時解釋，按照法規來說，社區應由管委會自己管理，但果貿社區是一個很大的社區，管委會沒這麼大的能力能解決社區長期問題。

例如，城中城大火後的消防設備老舊問題，還有社區內道路修繕問題，她今年趁著陳其邁市長視察新冠疫情走訪社區時，跟市長反應，也獲得他一口答應協助解決，「過去都沒人能做到這點，所以是基於居民的立場去感謝，希望大家不要想得太政治化了。」