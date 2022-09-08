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18天內連續2起！爸媽超市轉身拿肉　「嬰兒瞬間被抱走」畫面曝光

18天內連續2起！爸媽超市轉身拿肉　「嬰兒瞬間被抱走」畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲監視器拍到，女瞬間就把嬰兒抱走。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

南非超市發生誇張偷嬰兒案，店內監視器拍到，一對父母正在選購物品時，一名50歲女子偷偷靠近他們身後的嬰兒推車，一瞬間就把孩子抱走，幸好爸媽很快就發現孩子不見，立即通知保全成功阻止女子帶著嬰兒離開店內。

事件發生在伊麗莎白港市(Gqeberha)當地一間超市，年輕爸媽在冷凍區挑選肉品時，一回頭的時間，躺在嬰兒車的孩子瞬間就被陌生女子抱走，嚇得母親立刻發出尖叫，父親則趕緊跑去通知保全鎖門。

超市大門封鎖後，一名女子跑過來告知保全和父親，小孩是被她的朋友抱走，對方只是想「開個玩笑」，2女後來把孩子交還給這對父母，保全立刻報警。警方表示，這2名51歲與56歲女子被捕後，一直堅稱她們只是在開玩笑，不過受害爸媽完全不認識她們，依綁架罪將人拘留。

影片曝光後引發關注，因為當地近來已發生兩起類似案件，女子丹尼爾(Danielle Wolff)18天前在約翰尼斯堡郊區艾伯頓(Alberton)超市購物，轉身打開冰箱時，身後8個月大女兒突然遭一名工人抱走，她嚇得四處尋找孩子，後來在保全幫助下救回女兒。連續兩起案件，顯示出嬰兒與兒童販賣份子在當地十分猖獗。

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