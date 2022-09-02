　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南非21少年集體暴斃酒館！警曝「離奇死因」卻藏匿報告　家屬氣炸

▲▼南非有21名青少年6月在一家酒吧內離奇暴斃。（圖／翻攝自推特）

▲南非有21名青少年6月在一家酒館內離奇暴斃，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

南非東開普省（Eastern Cape）6月發生了一起神秘的集體暴斃案，21名年輕人在酒館喝酒後離奇身亡。當局最近指出，這幾名少年是因窒息而死，卻未公開進一步細節，甚至不願交出相關報告，引發家屬不滿。

▲▼南非有21名青少年6月在一家酒吧內離奇暴斃。（圖／翻攝自推特）

據《紐約時報》報導，南非有21名年齡介於14至18歲的青少年，6月26日在景觀公園鎮（Scenery Park）的恩尤貝尼酒館（Enyobeni Tavern）喝酒後，癱倒在地板、沙發和桌子上，最後不幸身亡。倖存者回憶，當時酒館內突然出現了一股神秘的氣體，大群人隨後衝向酒館唯一的出口試圖逃跑，懷疑這幾名少年是因逃跑不及而喪命。

▲▼南非有21名青少年6月在一家酒吧內離奇暴斃。（圖／翻攝自推特）

這21名青少年的死因隨後成為了全國焦點，南非當局在事發當下就排除了少年的死與踩踏事件有關，卻遲遲未公佈青少年的確切死因，引發家屬不滿。今年7月，衛生部官員指出，法醫在這21名青少年的遺體發現了甲醇和一氧化碳的痕跡，但這些化學物質未達致命水平。

▲▼南非有21名青少年6月在一家酒吧內離奇暴斃。（圖／翻攝自推特）

等待2個月後，地方政府終於接見了21名受害者的家屬，公開這些少年都是死於窒息，並宣讀了毒理學報告的結果。然而，政府並未說明這些少年是如何窒息而死，也未交出相關文件，讓家屬們怒火升級。政府發言人馬納娜（Siyanda Manana）表示，「我們的任務不是將報告交給他們，若家屬有需要的話可以提交查閱紀錄的申請。」

ET快訊
快訊／軒嵐諾風雨出人命　男騎士福和橋摔車爆頭亡
快訊／軒嵐諾來襲！　新北2學校宣布即起停課
李芷婷才交往4個月「火速分手饒舌男友」！　IG被揪2跡象露餡
午夜發陸警！暴風圈可能「勾到」北北基宜　明傍晚觸地
小確幸！　下半年雲端發票大增50萬組500元奬
中職實力屬於美職哪一層級？　WBSC副主席這樣說
看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超
蛋黃酥詐騙！名店假小編盜刷信用卡　爽撈200萬
LIVE／暴風圈恐觸陸「颱風假4縣市有望」　氣象局最新說明
南非夜店21少年集體暴斃　死因報告出爐
桃機擠爆　他喊扯「超過500人排隊」等計程車！現場照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

翁山蘇姬再添1罪！緬甸軍政府控「選舉舞弊」　法院追加3年刑期

阿根廷副總統遇刺「隨扈秒速肉身護主」　槍手身懷5發子彈已上膛

南非21少年集體暴斃酒館！警曝「離奇死因」卻藏匿報告　家屬氣炸

中國豬仔把「床單當救命繩」！疑遭拘禁跳窗逃跑　摔成重傷

愛吃「超級加工品」的男性要注意！　哈佛研究：罹大腸癌風險增30%

美最新研究警告：施打「mRNA疫苗」恐讓人類免疫系統失靈

日本4艘巡視船今進入台海！南下躲避軒嵐諾　航行路線曝光

泳池趴遇「分身」互看驚呆！他和陌生人撞臉　連穿搭都一樣

千斤頂一滑！他幫愛妻修車「慘遭活活壓死」　喉頸壓碎窒息亡

美前議員性侵19歲實習生！手槍放床頭逼口交　法院重判20年

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

翁山蘇姬再添1罪！緬甸軍政府控「選舉舞弊」　法院追加3年刑期

阿根廷副總統遇刺「隨扈秒速肉身護主」　槍手身懷5發子彈已上膛

南非21少年集體暴斃酒館！警曝「離奇死因」卻藏匿報告　家屬氣炸

中國豬仔把「床單當救命繩」！疑遭拘禁跳窗逃跑　摔成重傷

愛吃「超級加工品」的男性要注意！　哈佛研究：罹大腸癌風險增30%

美最新研究警告：施打「mRNA疫苗」恐讓人類免疫系統失靈

日本4艘巡視船今進入台海！南下躲避軒嵐諾　航行路線曝光

泳池趴遇「分身」互看驚呆！他和陌生人撞臉　連穿搭都一樣

千斤頂一滑！他幫愛妻修車「慘遭活活壓死」　喉頸壓碎窒息亡

美前議員性侵19歲實習生！手槍放床頭逼口交　法院重判20年

軒嵐諾超會下！石門水庫蓄水率破77%「雨噴超準」　剩1處在等

柯志恩「送躲避球」要求直球對決辦辯論　陳其邁「沒在怕」接招了

咬牙忍半個月！　廖老大揭心酸內幕「王浩宇是在造孽！」

手握台籃史上最多7冠！「本土洋將」蔡文誠和富邦勇士再續約3年

狗奶奶熟睡一半驚醒！聽到「這裡不是中都」秒安心　回頭繼續躺平

乳牛汪「牛牛」聽媽練胡琴倒地上摀耳、遮眼　家人笑：求放過

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2所學校宣布停課

快訊／軒嵐諾間歇風雨出人命　男騎士福和橋滑倒摔車爆頭亡

軒嵐諾接近！小琉球遊客「逃回台灣」碼頭擠滿人　航班資訊一次看

曹興誠招百萬「黑熊勇士」護台　他譏：當代義和團

正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　85度C派人見證說話了

國際熱門新聞

擁34cm世界最大鵰！他曝性生活「屌打」女伴

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

搬行李頭髮卡到輸送帶　女被撕頭皮慘死

阿根廷副總統被朝頭扣扳機　隨扈緊急擋住壓制

日氣象廳：軒嵐諾強風區籠罩半個台灣

夢中偶遇美女！他衝聖地尋獲神秘石塊暴富

婚宴隔天…新郎等6人離奇死亡　新娘住院中

南非21少年暴斃酒館！警藏匿報告家屬氣炸

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

波蘭要求德國賠償二戰損失1.3兆歐元

見南京大屠殺彩照　他驚：殘忍到令人不敢直視

美大使上海排隊做核酸　照片引戰

就業數據將出爐　美股勁揚145點

14歲少女瀑布自拍溺水 全家救她6死

更多熱門

相關新聞

男警變襲胸狼！休假「奔現」到高雄見網友　女大生控性騷

男警變襲胸狼！休假「奔現」到高雄見網友　女大生控性騷

一名花蓮的員警在休假期間跟女網友相約在高雄見面，不過就在酒吧喝完酒後隔天，該名女網友跑到三民二分局提告，控告員警涉嫌性騷擾，全案正由警方調查中。

高雄「承億酒店」餐廳亮點曝光

高雄「承億酒店」餐廳亮點曝光

「南非工作月薪27萬」　高雄男被警方勸退

「南非工作月薪27萬」　高雄男被警方勸退

南非驚現大王烏賊沖上岸　大眼硬喙嚇壞居民

南非驚現大王烏賊沖上岸　大眼硬喙嚇壞居民

南非海上加油噪音翻倍　非洲企鵝瀕危

南非海上加油噪音翻倍　非洲企鵝瀕危

關鍵字：

南非青少年酒吧窒息Enyobeni Tavern

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面