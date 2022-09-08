和兒女浮潛被鯊魚攻擊　女遊客被拖上遊艇發現「左半身咬爛」慘死

▲女子被鯊魚咬成重傷，拖上岸急救後仍被宣告身亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國近來傳出一名女子與家人到巴哈馬度假，浮潛時在兒女面前遭鯊魚攻擊，被緊急拖上船急救送醫，最後仍被宣告不治身亡。如今死者身分曝光，是來自賓州的58歲女子卡羅琳(Caroline DiPlacido)，事發海灘目前無限期關閉中。

事件4日發生在巴哈馬北部的Green Cay，卡羅琳與家人搭乘郵輪前往當地度假，下午2時在水域浮潛時突然遭公牛鯊(Bull Shark)攻擊，嚇壞當時與她同行的5至7名遊客，緊急將她救回岸上發現左側上半身遭到嚴重咬傷。

卡羅琳由於傷勢太嚴重，在抵達醫院後便被宣告身亡。郵輪公司發表聲明表示，死者與家人參與為期7天的郵輪之旅，由於他們預定了浮潛行程，所以郵輪特別在新普羅維登斯島(New Providence)停靠一天，目前已為死者家屬提供協助。

當地媒體指出，這已是當地近來發生的第二起鯊魚攻擊事件，8歲男童康納(Finley Downer)上月與家人當地浮潛時，慘遭3隻鯊魚同時攻擊，父親目睹他大腿肉慘被撕咬，還垂掛在身上，幸好船上剛好有護士急救才幸運保住一命。