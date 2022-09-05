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想避免在賣場失心瘋！先從「婉拒試吃、抗拒大包裝食物」開始做起

▲▼超市,可樂,百事可樂,汽水。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲路過超市，往往讓人忍不住想進去瞧瞧有什麼新品，但沒有計劃地走逛，很容易導致預期之外的開支。（圖／取自免費圖庫pexels、Pixabay、unsplash，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

台灣的超商與超市密度極高，不少人除了固定週末採買，下班回家前如果經過店家，也會不由自主地走進晃晃。然而，是不是發現這樣隨性逛超市，往往會不知不覺逛了一個小時，還買了許多其實並不需要的食物雜貨？國外網站《Bright Side》特別整理出8點注意事項，有些是為了自己的荷包著想，有些則是為了顧及環境資源，下次走進超市甚前，記得左手拉住右手，提醒自己千萬「愛注意」！

1. 不要被「試吃」誘惑
許多品牌會提供免費試吃來做促銷，有時候東西不見得真的美味，但如果搭配促銷方案，通常就能成功激起消費者購買的衝動，這類沒有計畫的購物，累積起來金額其實很可觀。

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2. 訂下固定去超市的時間
想要避免時間與金錢持續浪費，就不要在特定時間之外跑到超市賣場走逛，專家建議應該要訂下每週或每月去超市的次數或時間，同時也可以記下每天都會用到以及食用的產品，這些就是固定上超市補貨的目標，其他商品就可以清楚明白是多餘且不必要的。

3. 日常用品「需要」再買
日常生活難免需要購買食品、衛生用品和藥品。但有時會因為各種因素，導致買下它們的原因不是因為需要，而是「衝動」！像是空腹的時候逛超市，就很容易買下比平常還多的食物，因此不少人都建議，最好吃飽飯後再去超市。另一項建議則是老生常談了，那就是——先規劃好購物清單。優先考慮的必需品、食物和清潔用品都先列上，避免最終走出超市，帶著比預期更多的商品回家，但該買的又沒有買到。

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4. 避免購買大包裝食物
每次購買大包裝食物時 ，折算起單價都覺得自己省了很多錢。但往往吃到最後，總會有一部分放到變質，最後被丟進垃圾桶處理掉。真正CP值高的購物體驗，應該要是最符合自己日常步調的，純粹為了節省、划算而買，都是過猶不及。

5. 挑青菜水果不能只看「外貌」
說到青菜水果，過去的挑選邏輯都強調「要漂亮」，在不少菜籃族的眼中「漂亮」更等於「質量」，但其實挑選水果蔬菜還有很多值得細瞧的地方，像是氣味、軟硬度和大小等。特別是在傳統市場，經常可以看到品質不一的青菜水果，但它們可能只差在成熟度，甚至這樣的青菜水果買回家馬上食用或料理，就能即時享受它們的美好風味，也不至於造成浪費。

▲超市,賣場,蔬菜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

6. 減少以塑膠袋、塑膠盒購買食物
過度使用塑膠，會對環境造成的影響無庸置疑，想減少一次性塑料的方法就是自備購物袋，額外的好處還包括，可利用購物袋的大小控制自己買食物的量。不買放在塑膠盒裡的水果蔬菜，也才有機會直接評估它們的狀態。

7. 避免在一天或一週結束以前去採買
有研究表明，「衝動的決定」是因為白天的疲勞所造成，就像下班回家前可能會爆買一波晚餐一樣。因此，採買也是一樣的道理，如果在一天結束或假日結束前去超市，可能就會因為補償心態而爆買許多根本不需要的東西。基本上，一早進超市採買會是較好的時段，頭腦清醒地把必需品買齊就可離開超市，減少在店裡走逛、被其他商品吸引的機會。

▲超市,購物,超商,超級市場,食材。（圖／unsplash）

8. 使用自己的購物袋
別以為每次1塊、5塊買塑膠袋是小錢，一週若以5塊買塑膠袋，一年下來就累積將近300元，也是一筆花費。當然最主要還是避免濫用塑膠袋，造成環境污染。

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關鍵字：

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