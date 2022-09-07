破獲職業賭場活逮男女20人　現場竟有點鈔機

▲台南市警局督察室及佳里警分局組成專案小組，共同查獲職業賭場，當場查獲主嫌蕭姓嫌犯等多人聚賭，帶回賭客20人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局督察室及佳里警分局組成專案小組，於9月6日在佳里區仁愛路共同查獲職業賭場，當場查獲主嫌蕭姓嫌犯等多人聚賭，帶回賭客20人，現場並查扣1台點鈔機、籌碼及賭資等證物。

警方調查，犯嫌蕭嫌（有賭博、妨害自由前科）所經營之流動性職業賭場常在台南市等地流竄，佳里警方接獲線報，該賭場經營者蕭嫌在佳里區仁愛路承租某民宅經營麻將賭場。經過長時間蒐證後，向台南地院申請搜索票，6日下午3時許，出動警力前往現場埋伏見時機成熟後，趁賭客疏於防備之際，警方即進入賭場，當場查獲蕭姓負責人及20名賭客，現場查扣賭金新台幣1500元、點鈔機、籌碼、記帳本等物品，籌碼約10萬4千元。

佳里分局表示，蕭嫌承租民宅經營職業賭場地點為佳里市區邊緣，附近住戶及車流多，想藉此掩人耳目。警方多次前往現地查訪，發現該處於每天中午時後開始聚集人潮，且車輛出入頻繁，確有經營職業賭場情事。6日下午警方伺機進入賭場，當場將負責人及其賭客等全數帶回偵辦，全案偵訊後以賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。