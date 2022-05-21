餐酒館暗藏職業賭場　南警逮21人查扣千萬元籌碼

▲台南市警四分局破獲百家樂賭場，查獲侯姓負責人、荷官、服務人員及賭客共計21人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局近日掌握相關情資，轄內有職業賭場暗藏於安平區平通路之餐廳掛羊頭賣狗肉，開設職業賭場，四分局長王子雄指示偵查隊與華平派出所成立專案小組，21日凌晨0時許持搜索票入內查緝，破獲39歲百家樂賭場侯姓負責人、荷官、服務人員及賭客共計21人。

警方在現場查扣籌碼1800餘萬元、賭具、電腦、手機、監視器等證物。經了解賭場侯姓負責人將賭博處所設置於餐酒館樓上，並配合其營業時間招攬賭客聚賭，企圖利用餐廳人流，掩飾侯嫌等人進行非法賭博行為，為避免警方查緝，還在樓梯口設置感應門鎖，並在牆上張貼「教戰守則」，指導賭客遇警方臨檢時的處置作為，顯見其早有預謀從事經營賭場工作。而當大批警力到場準備衝進去逮人時，服務生還堅持要警方人員手部消毒後才能進場，令員警哭笑不得。

全案帶返駐地調查後，依涉嫌賭博罪嫌將負責人、荷官及服務人員等7人移送台南地檢署偵辦，另男女賭客14人，依違反社維法裁處最高新台幣9000元罰鍰。

四分局長王子雄表示，近期國內疫情非常嚴峻，職業賭場空間狹小，彼此比鄰而坐，防疫難免產生破口，且職業賭場向來容易衍生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪，呼籲民眾切勿以身試法，第四分局將持續淨化轄內治安狀況，絕不懈怠。