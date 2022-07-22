合法麻將會館掩護職業賭場　點數籌碼換現金...員工也「貼一腳」

▲「臺灣麻將協會」會館合法掩護非法從事賭博行為。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區1家「麻將協會」會館，以合法掩護非法，提供客人點數籌換現金違法賭博情事，經警方專案小組多日埋伏、監控，21日傍晚持搜索票執行搜索，當場查扣抽頭現金、籌碼總賭資金額125萬餘元賭具1批等相關證物，將包含賭場50歲劉姓負責人2名員工及賭客15人，其中員工還「補一腳」，以賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並函報桃園市政府主管機關依規定撤銷執照。。

▲警方當場查獲4桌賭客15人，連員工也下場補1腳。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局偵查隊日前接獲民眾舉報，並成立專案小組展開調查，發現龍潭區中豐路ㄧ間由劉男所經營「麻將協會」出入複雜，周圍還架設多支監視器，警方經長時間人員蒐證監控後，並向法院請得搜索票，見時機成熟一舉攻入，現場有4桌正在進行賭博，立即當場逮捕清查。

據了解，該麻將協會宣稱是以每人1小時新台幣60元之場地使用費佯裝合法，實際上係賭客進入現場後，店家會先發給每名賭客6000點之籌碼(與新台幣同值)，每一「將」前四名自摸之賭客須將100點籌碼放置抽頭桌，且規定至少要玩兩「將」，故每桌賭場至少會抽800元之抽頭金，兩「將」結束後，賭客會各自帶著自己的籌碼前往櫃檯轉換現金或補貼差額(如有8000點數籌碼則可領回2000新台幣，倘若僅剩4000點數則須貼補新台幣2000元給櫃檯人員)。經警方清查該賭場帳冊發現，該麻將協會縱使疫情嚴峻，但每月收入仍高達新台幣60至70萬元不等，一年有近千萬收入，讓警方感到不可思議。

龍潭警察分局分局長蔡坤益表示，為維護善良民風，避免民眾因沉迷賭博造成家庭失和，甚至傾家蕩產，仍將秉持一貫查緝賭博的決心，要求所屬持續積極查緝，以杜絕社會治安毒瘤，有效淨化轄區治安。