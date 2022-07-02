空屋好熱鬧！台中警攻堅職業賭場逮25人　通緝犯躲3年貪賭栽了

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰區五福路一帶幾乎都是小型工廠，其中有間廢棄多年的透天厝空屋，明明沒人住，最近卻常有陌生的中年男子和婦人進出，人數多達20多人，顯得太突兀，警方懷疑是流動職業賭場，先在屋外埋伏蒐證後，出動大批警力攻堅進入民宅，查獲賴姓主嫌及賭客24人，查扣賭具及賭資10餘萬元，全依法送辦。

▲▼霧峰警方攻堅一處流動職業賭場，逮捕25人，並意外查獲1名槍砲通緝犯。（圖／民眾提供，下同）

霧峰警分局6月28日接獲民眾檢舉，霧峰區五福路一處透天厝空屋懷疑有民眾在內賭博，警方獲報後不敢大意，先在透天厝外查訪蒐證，發現透天厝附近停有多部汽機車且有1、20人先後進入，門窗雖緊閉，仍不時傳出吵雜聲，研判該民宅為職業賭場。

員警為避免圍捕時賭客脫逃，在透天厝出入口及後門部署警力，見時機成熟攻堅進入民宅，查獲賴姓主嫌及在場賭客24人，並查扣骰子賭具及賭資，該職業賭場為躲避查緝，每次都會選定偏遠地點開設，時間不長，到處流動，這次流竄至霧峰地區即遭霧峰分局查獲。

員警查證賭客身分時，意外發現廖姓賭客竟為槍砲通緝犯，已逃亡3年，員警隨即將廖姓賭客上銬，避免其脫逃或持械攻擊，警詢後移請南投地方檢察署偵辦，另賴姓主嫌和賭客分別依違反賭博罪、社會秩序維護法移請台中地檢署偵辦。