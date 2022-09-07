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大陸 大陸焦點 特派現場

癌症女孩命喪「自然療法」：金屬墜子「靈擺」在手背搖晃就可治癒

▲宇宙,空間,能量。（圖／CFP）

▲一名癌症女孩堅信自然療法，病情惡化最終不治。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名癌症女孩小穎（化名）兩年前被檢出「直腸癌」，為了不想背著人工肛門生活，家人四處求醫問藥，找上自稱「中國自然療法」第一人的于偉（化名）。于偉利用可以向宇宙發訊號求助的「靈擺」，謊稱「免開刀，保證3個月內治好癌症」。直至2021年5月，未正常求醫的小穎病情惡化，在醫院過世，這才將自然療法的騙局公諸於世。

▲宇宙,空間,能量。（圖／CFP）

▲自然療法宣稱能溝通宇宙高維度，尋找治療病症之法。（示意圖／CFP）

《中新網》報導，在上海市閔行區人民檢察院檢察官舒丙會的講述中，所謂的「自然療法」不過是騙局一場，曾經在台上侃侃而談的「高人」亦曾深陷「神魔領域」的圈套，現在，昔日號稱「中國自然療法第一人」的于偉已經受到法律審判。

被騙遇害的小穎在檢查出直腸癌時，偶然從朋友處得知，一名叫于偉的「高人」可以透過「自然療法」救命，還可以不用開刀。尤其是于偉有著「中國自然療法第一人」、「某健康產業協會副會長」、「原三甲醫院名醫」等頭銜，讓小穎母女深信不疑，彷彿抓住救命稻草。

小穎首次前往于偉的私人工作室進行治療，于偉先使用繩子綁住一個金屬墜子，讓墜子在小穎手背上方來回擺盪，同時，于偉還稱這個墜子叫「靈擺」，可以向宇宙中的「高維空間」求助，藉由宇宙的反饋獲得解答。

此後，小穎一週一次前往于偉工作室「治療」，病情卻持續惡化，甚至已經到無法行走的地步，但小穎仍按要求配合，還高價購買「細胞水」、「能量水」等各種市面上根本買不到的「秘制配方」。

在病情無法控制之下，小穎最終在2021年5月過世，她的家人憤而向警方報案，這才將「中國自然療法」第一人于偉的假面具揭開。

經查，於偉畢業於某軍醫大學，之後便一直在上海某三甲醫院當醫生，期間取得醫師執業資格，而其接觸到「自然療法」，則是源於自身的一場疾病。他在筆錄上提到，遇到病人上門求助，便會念佛咒連接「高維空間」，之後他在心裡默念需要提出的問題向「高維空間」提問，然後利用「靈擺」將答案在全息信息圖上呈現，接著播放佛樂，進入「高維空間」給患者施法除病魔和瞭解累世因果的處理方法。

于偉到案後一度堅持「自然療法」功效，檢察官突破心防後，于偉才坦言，「我承認自己詐騙，高維空間、自然療法的事情都是虛幻的，賣給病人的能量水都是買原料配製，而號稱包治百病的茶葉、孢子粉是要求助手網購而來；能量手環、唐卡說是用來除魔殺鬼，其實也是忽悠人的。」

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