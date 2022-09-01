27歲男嘴破一直沒好！痛到崩潰才就醫「查出癌症」　醫曝6致癌原因

▲27歲男嘴破一直沒好，醫生一查嘆氣「是口腔癌」。（示意圖／取自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

「口腔癌」是台灣男性癌症發生率和死亡率第4名，而且發生年齡層近年有逐漸下降的趨勢。耳鼻喉科醫師洪士涵日前分享，他曾經收治一名27歲男性病患「嘴破好不了」，不料檢查後發現是罹患了口腔癌，原因很可能是男子過早就接觸致癌物質有關。

根據《三立新聞網》報導，醫師洪士涵表示，他曾收治過一名27歲年輕患者，因為長期嘴巴破皮都不會好，最後痛到受不了才決定看醫生，而他替男子仔細診斷後，發現竟是罹患了口腔癌，原因應該是過早接觸致癌物有關，而大部分的口腔癌其實是後天接觸致癌物造成的。

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洪士涵也舉出，可能導致罹患口腔癌的6大原因，包含「吃檳榔、吸菸、喝酒」、「口腔衛生不良」、「蛀牙、不當的假牙」、「長期直接暴露在強烈陽光下」、「長期營養不良」、「人類乳突病毒HPV」等。

至於罹患口腔癌會有什麼症狀，他舉出11點可供大家評估，民眾若是有抽菸、喝酒及嚼檳榔，同時又有相關症狀且一段時間未痊癒，請務必要趕緊就醫檢查。

口腔癌可能會發生的11項症狀：

1.口腔內部或周圍有腫脹、硬塊、脫皮落屑或顏色改變。

2.嘴唇或口腔有長期不癒合的口腔黏膜潰瘍（持續超過兩週以上）。

3.口腔內或附近發生不明原因麻木感、疼痛或觸痛。

4.口腔內不明原因出血。

5.口腔黏膜出現白斑或紅斑。

6.舌頭活動度受阻。

7.頸部有不明原因腫塊。

8.牙關緊閉、張口困難。

9.吞嚥或咀嚼時感到困難或疼痛。

10.牙齦腫脹造成假牙固定不良或不適。

11.拔牙傷口持續不癒合。

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