愛吃「超級加工品」的男性要注意！　哈佛研究：罹大腸癌風險增30%

▲常吃「超級加工食品」的男性，罹患大腸癌的風險增加約30％。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

飲食習慣大大影響人們的健康，美國哈佛大學最新研究指出，常常吃「超級加工食品」的男性，其罹患大腸癌的風險增加約30％，尤其是食用包含肉類的加工食品影響最大。

美國哈佛大學與塔夫茨大學（Tufts University）的研究團隊分析20多萬人的數據發現，經常食用包含5種以上原料「超級加工食品」的男性，其罹患大腸癌的風險增加30％，女性則未發現直接關聯。研究還指出，若加工食品中含有肉類，對人們的健康影響最劇，包含香腸、培根、火腿跟魚漿製品，大量飲用含糖飲料和汽水也會增加罹癌風險。

這篇刊登在最新的《英國醫學雜誌》（BMJ）上的研究針對25年來超過20萬名參與者的資料進行分析，每個人都被詢問食用130種不同食物的頻率，結果發現參與研究的4萬6341名男性中，有1294人罹患大腸癌（Colorectal cancer，又譯直腸結腸癌），而參與的15萬9907名女性中，僅1922人罹直腸癌。

研究共同作者、哈佛大學流行病學家宋明彥（Mingyan Song）表示，癌症研究需要數年甚至數十年的時間才能完整發展，而這項25年的研究已經找出了潛在的影響因素，「長期數據對評估癌症風險非常重要。」

研究首席作者王路（Lu Wang）指出，與其他類型的癌症相比，直腸結腸癌受到飲食的影響最大，「加工肉類大部分屬於超級加工食品，是直腸結腸癌的重要影響因素，這些超級加工食品含糖量高，纖維含量低，也會導致肥胖，而肥胖就是直腸結腸癌的既定風險因素。」

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