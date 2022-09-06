專輔學校公布　私校工會估「最多2年退場」提醒考生避開

▲高苑科大今被列入專輔學校，私校工會建議考生選校要避開專輔學校。（圖／摘自高苑科大臉書）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（6日）傍晚公布首批專輔學校名單，大同技術學院與高苑科技大學入列，私校工會表示，樂見對辦學不佳或無力辦學私校開鍘，這有助於改善教育品質，私校一旦被宣告為專輔學校等同被判死刑，最多二年就會停辦退場，建議考生避開專輔學校，教職員若發現學校有人謀不臧、財務惡化狀況，也應未雨綢繆，早日準備轉換跑道。

私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長都擔心誤上即將沉沒的私校，教育部今召開退場審議會議，傍晚公布首批專輔學校名單，現已停招且列為專案輔導的大同技術學院，以及已被列為專輔學校的高苑科技大學，兩校因為財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務事實或嚴重影響校務正常營運，以及學校積欠教師薪資，被列為專輔名單，教育部將給予兩校改善期限，到明年（112年）5月31日止。

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▲全國私校工會理事長尤榮輝提醒考生，避開專輔學校。（圖／尤榮輝提供）

全國私校工會理事長尤榮輝指出，樂見退場條例對辦學不佳或無力辦學私校開鍘，這將有助於改善教育品質，也對今日退審會決定表示肯定，但他也提醒，未來將有不少私校會陸續被認定並公告為專輔學校，除非天降奇蹟，否則一旦被宣告為專輔學校，幾乎等同被判死刑，最多二年就會停辦退場，建議考生選校時要避開專輔學校，而教職員若發現學校有人謀不臧、財務惡化狀況，也應未雨綢繆，早日準備轉換跑道。

尤榮輝強調，少子化的重災區在私中，但過去教育部對私中無預警和專輔制度，呼籲國教署確實盤點辦學不佳私中並提請退審會審議，勿枉勿縱，讓社會清楚知道哪些是問題私校，避免學生誤入地雷學校。

