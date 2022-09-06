快訊／林智堅論文雙殺後首提訴願　教部：已收到「依規定審議」

▲林智堅論文遭雙殺後首提訴願，教育部表示已經收到。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲退出桃園市長選舉，上月24日中華大學也認定林智堅論文抄襲並撤銷其碩士學位，林智堅今（6日）透過委任律師向教育部提出訴願，希望教育部訴願會撤銷台大學倫會月前做出的處分，教育部則回應，昨（5日）已經收到訴願書，後續依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則規定辦理審議事項。

台大在8月9日召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，林智堅之後也因此宣布退選，而中華大學則在8月24日宣布，認定林智堅論文確實存在抄襲情事且其情節重大，撤銷其學位，並將其指導教授將被送教評會檢討。

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在台大認定林智堅抄襲後，林智堅曾提出「稱要捍衛清白」，外界解讀為將向教育部提出訴願，但直到中華大學撤銷林智堅學位，仍未收到林智堅提出訴願，截至昨天已經快一個月。

不過，今天傳出林智堅已經透過委任律師向教育部提出訴願，認為台大學倫會有諸多嚴重的行政程序瑕疵，希望教育部訴願會撤銷台大學倫會月前做出的處分。教育部則表示，昨（5日）已經收到訴願書，後續依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則規定辦理審議事項。

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