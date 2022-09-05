教支人員薪資凍漲16年　黃國書請命：應比照軍公教調薪

▲黃國昌今天上午舉行記者會。（圖／黃國書國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

111學年開學後，本土語言納入國高中部定必修課，但教學現場仍有「師資不足、待遇不佳」兩大困境，立委黃國書5日舉行記者會為教學支援人員請命，呼籲教育部履行調薪承諾，保障教支人員權益。對此，教育部代表會中說明，教支人員的薪資調整與代理教師的薪資調幅相同，現已將公文報到行政院，兩者都會追溯到今年2月1日。

黃國書今天上午舉行記者會表示，國高中開學已經邁入第二周，但許多學校卻仍苦尋不到本土語教師，以高中端為例，22縣市中高達16縣市僅個位數之閩南語教師，其中6縣市甚至連1位都沒有，更遑論客家語及原住民語師資，教支人員是推動本土語教育不可或缺的重要角色，教育部卻長期忽視其權益，今年軍公教全面調薪4%，教支人員鐘點費卻自2006年凍漲至今，使投入教學的意願降低。

黃國書指出，教育部長潘文忠曾允諾將調漲教支人員及兼任代課教師鐘點費，行政院8月卻僅核定調整兼任代課教師的薪資，獨漏了教支人員，呼籲教育部履行承諾，提出具體調薪期程，並比照兼任代課教師追朔自今年2月起生效，以落實保障教支人員權益，守護本土語言之延續。

民進黨立委羅美玲補充，母語教支人員往往需要需要奔波4到5間學校，平均月薪卻僅約2萬480元，即便加上交通補貼仍難以維持生活，前兩年疫情期間，許多學校都停課或遠距上課，大幅影響教支人員的薪水。

民進黨立委王美惠也說，目前高中以下學校，取得語言認證教師共計有1萬6108人，其中領取鐘點費的教支人員有5257人，教支人員占了超過30%，是目前推動本土語言教學的重要師資，但鐘點費已逾10年沒有調漲，此外，統計現職教師有通過閩南語能力認證，國小有6155人，高中卻僅有480人，各級學校語言師資分配不均，更代表面臨人力嚴重缺口。

教育部國民及學前教育署組長林祝里會中回應，在師資不足部分，今年開始教育部就透過每個月定期盤點以及加強培育等方式，開學前已完成所有國高中師資的媒合，讓每個學校不足的師資，目前都充足，例如全台閩南語師資共2330名，加上高中通過語言認證的老師有480人，都會請各校善加利用，聘為合格的師資，另外，教育部已經啟動培育更多本土語文專長教師，同時也補助在職教師參加語言認證的報名費用。

另對於教支人員待遇議題，林祝里說明，今年3月教育部將名單報到行政院的時候，代理老師和教支人員是一併發函到行政院去，但因有些資料要補正，後來分兩個文處理，已經在程序當中，而且教支人員的薪資調整與代理教師的薪資調幅相同，兩者都會追溯到今年2月1日。