快訊／首波專輔學校公布　高苑科大與大同學院入列

▲教育部公告首波專輔學校名單，有大同技術學院與高苑科大兩校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長都擔心誤上即將沉沒的私校，教育部今（6日）召開退場審議會議，傍晚公布首批專輔學校名單，現已停招且列為專案輔導的大同技術學院，以及已被列為專輔學校的高苑科技大學，兩校因為財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務事實或嚴重影響校務正常營運，以及學校積欠教師薪資，被列為專輔名單，教育部將給予兩校改善期限，到明年（112年）5月31日止。

受到少子化影響，私校學生人數大減，私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔憂，未來就讀大學可能念不完4年，在立法院三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」後，教育部陸續公布相關子法，今天下午首度進行專輔學校審查審查，今天傍晚公布首波名單，明天將繼續審查並公布名單。

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▲高苑科大被教育部列為首波專輔學校之一。（圖／摘自高苑科大臉書）

對此教育部公佈專輔學校名單，潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，在立法院通過退場條例後，教育部也組成審議委員會，成員包括學者專家及相關團體成員，組成者多元客觀，而審議會將會分成幾個梯次進行審議，優先審議對象是曾被教育部列為專輔學校，教育部尊重審議結果，也會對外說明，公布專輔學校名單。

教育部稍早公布兩所專輔學校名單，第一所為大同技術學院，教育部表示，大同在條例施行前已列入專輔學校，且目前已停招，經出席委員二分之一以上同意，該校符合私立高級中等以上學校退場條例相關規定，包括「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，但仍給予該校改善期限到明年5月31日止。

▲大同技術學院被列為首波專輔學校名單。（圖／翻攝自Google Maps）

至於第二所則是高苑科大，教育部表示，高苑科大也是本條例施行前就已經列入專輔學校，經出席委員二分之一以上同意，高苑科大符合退場條例規定，包括「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，以及「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，故認定為專案輔導學校，給予該校改善期限到明年5月31日為止。

教育部表示，退場審議會審議通過的專案輔導學校，會將名單公告於大專校院校務資訊公開平臺專區網頁，後續將提退場審議會審議通過後，加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。