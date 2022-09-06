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首批專輔學校名單今公布　教長：專案小組到校查核「管控品質」

▲▼教育部部長潘文忠表示，潘文忠國高中九宮格匡列正式取消。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠表示，除公布專輔學校名單，未來也會安排專案小組到校查核。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長都擔心誤上即將沉沒的私校，教育部今（6日）召開退場審議會議，預計今天傍晚公布首批專輔學校名單，教育部長潘文忠指出，審議委員會成員多元客觀，而審議會分成幾梯次，審議會優先審議對象是曾被列為專輔的學校，教育部尊重審議結果，除公布專輔學校名單外，專案小組也會每學期固定到校查核，進行品質管控，並遴派客觀公正人士的董監事進入董事會，維護師生權益。

受到少子化影響，私校學生人數大減，私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔憂，未來就讀大學可能念不完4年，立法院三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」，教育部陸續公布相關子法，今天下午首度進行專輔學校審查審查，預計今天稍晚將公布名單，明天將繼續審查並公布名單。

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對此專輔學校名單將公布，潘文忠今天下午接受媒體聯訪時表示，在立法院通過退場條例後，教育部也組成審議委員會，成員包括學者專家及相關團體成員，組成者多元客觀，而審議會將會分成幾個梯次進行審議，優先審議對象是曾被教育部列為專輔學校，教育部尊重審議結果，也會對外說明，公布專輔學校名單。

潘文忠進一步指出，教育部除了公布專輔學校名單外，未來每學期也會派出專案小組到專輔學校進行查核，進行辦學品質控管，也會遴派客觀公正的董監事進入董事會，對師生權益進行監理，保障其權益。

因應少子化衝擊，潘文忠分析，不少私校招生受到程度不一影響，教育部除希望依據私校法或退場條例進行，也希望私校思考未來從新定位，過去因為退場條例尚未通過，部分私校採取觀望態度，反而影響學校未來發展，現在私校應該更積極評估，是否應該退場，也要認真思考，採取小而美的經營方式，而教育部也會在私校退場過程中，維護學生受教權，以及教職員工權益，讓學校退場比較平順。

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