高苑科大與大同學院被列專輔學校　虧損金額曝「最快明年8月停招」

▲大同技術學院與高苑科大被列首波專輔名單，其中高苑財務缺口超過億元。（圖／摘自高苑科大臉書）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（6日）傍晚公布首批專輔學校名單，大同技術學院與高苑科技大學入列，主因是兩校財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務事實，教育部也披露，高苑科大111學年可能虧損1.6億，112學年可能虧損更達2.5億元，大同則在111、112學年分別可能虧損2300萬、1700萬，若兩校未在明年5月底之前改善財務等狀況，最快明年8月起的新學年就會被停招。

受到少子化影響，私校學生人數大減，私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔憂，未來就讀大學可能念不完4年，在立法院三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」後，教育部陸續公布相關子法，今天下午首度進行專輔學校審查，今天傍晚則公布首波兩所學校名單，包括位於嘉義市的大同技術學院，以及位於高雄市的高苑科大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大同技術學院被列為首波專輔學校名單。（圖／翻攝自Google Maps）

退場審議會第二次會議的發言人、教育部技職司副司長柯今尉表示，今天審議會審查高苑與大同兩所學校，出席委員超過二分之一同意列為專輔學校，兩校都是「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，因為根據規定，教育部要求學校在最近兩年，學校每個月可用資金要維持3個月，但大同在2年當中，有19個月當中，可用資金不到3個月的經常性支出，加上預測大同在111學年可能虧損2300萬元，112學年可能虧損1700萬，高苑科大同樣在2年當中，有19個月未達標準，111學年可能虧損1.6億，112學年可能虧損2.5億元，也就是財務狀況顯著惡化。

外界好奇為何高苑與大同兩校改善最後期限是明年5月31日，柯今尉說明，依照退場條例第十二條第二項規定，兩校都是在條例施行前就被列為專輔學校，所以兩校改善時間不得超過一年，若兩校持續被列為專輔學校，則必須提審議會審議，未通過就必須命令學校停招，而停招必須配合學年度，所以最後改善期限訂在明年5月底，若確實未改善，在審議會審議通過後，才來得及在8月1日新學年開始前，命令學校停招。

大同雖然之前已經被停招，但柯今尉指出，大同之前是依照私校25條規定停招，相對比較寬鬆，不一定是停招一年後要停辦，董事會不會被改組，還有三年改善時間，但若依照退場條例，停招一年後就必須停辦，停招當下董事會就會被改組，停辦後兩個月後就要解散董事會，兩者法律效果不同，行政處分不同，故退場條例相對是比較嚴格，若大同沒有經過專案小組認定解除列管，明年會依照退場條例進行停招處分。