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林鐵處蒸汽主題火車　體驗百年風華林業鐵道

ˇ▲▼ 林鐵《楓雲季會》主題列車 阿里山年度限定 。（圖／蒸汽火車風采(黃源明拍攝/林鐵及文資處提供)）

▲▼ 林鐵《楓雲季會》主題列車 阿里山年度限定 。（圖／蒸汽火車風采(林鐵及文資處提供)）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)推出主題列車第三季《熠熠生輝篇》，開行9月7日、9月21日共2梯次，費用1,900元/人，(含嘉義-竹崎往返車資、餐費、飲品、紀念品、似顏繪、體驗課程、林鐵集章護照、導覽費等)，第四季《憑山俯海篇》開行10月5、19日、11月2、16、30日、12月8、22日共7梯次，費用1,900元/人(含嘉義-多林往返車資、餐費、紀念品、飲品、小吃、林鐵集章護照、導覽費等)。

▲▼ 林鐵《楓雲季會》主題列車 阿里山年度限定 。（圖／蒸汽火車風采(黃源明拍攝/林鐵及文資處提供)）

林鐵及文資處主打輕、慢、旅的火車遊程，呈現不同季節、不同樣貌的阿里山小火車，遊程中可體驗高山鐵道技術，貼心安排林鐵寶庫導覽員隨車沿途導覽，了解百年林業鐵路歷史，搭配特色活動發掘在地社區人文景緻，而限時限量贈送的「林鐵集章護照」，在相對應車站集章後還能兌換林鐵文創商品，詳細遊程及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw/0000417 )及FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)或洽詢05-2779843#359蔡小姐。

▲▼ 林鐵《楓雲季會》主題列車 阿里山年度限定 。（圖／蒸汽火車風采(黃源明拍攝/林鐵及文資處提供)）

林鐵及文資處第三季主題列車【熠熠生輝】篇， 首度使用檜木車廂行駛於嘉義至竹崎區間，車廂主體參考昔日臺鐵日本皇室專用貴賓車以台灣檜木製造而成，窗戶能開啟為特色之一，陣陣檜木香氣飄入鼻間彷彿置身森林中，讓人舒爽放鬆。特別安排車庫園區體驗「林業鐵道課程」，大、小朋友化身林鐵人體驗鐵道醫生日常，透過現地場域豐富文化資源，操作實境課程，認識火車動力、煞車系統、撒砂止滑等，看似小小日常藏著大大學問；而後前往林鐵最美蒂芬妮色竹崎車站，觀看最受親子喜愛的三角線調頭轉向演示及竹崎周邊環境加煤台、地磅區及構竹林鐵「新銳展」等，竹崎車站已從縣定古蹟轉變為兼具美學及空間設計的文化資產場域。

同時，特別邀請Q版肖像漫畫似顏繪吳英豪老師、王瑞閔老師為遊客留下趣味圖像代替相片，以浮誇的繪畫風格描繪專屬畫像作品，為旅程增添樂趣，隨後返回北門車站前往全台最大日式建築群-檜意森活村，參觀園區內市定古蹟營林俱樂部及30棟歷史建築，免出國也能體驗台灣小京都見證臺灣百年林業歷史興盛光景，並可至喜愛的村舖選購熱門伴手禮回家。「林鐵集章護照」同步解鎖北門、竹崎車站。

為給遊客年度經典巡禮，林鐵及文資處第四季推出主題列車年終曲【憑山俯海】篇，將林鐵沿線經典車站、登山鐵道技術、美景、美食等，重現在旅客面前，是不容錯過的鐵道美食之旅。

林鐵主題列車一票到底遊程，省去旅程出發前繁雜瑣碎的準備工作。從起點海拔30公尺的嘉義站沿途行經36個隧道至海拔1,516公尺的多林車站，紅色列車身影穿梭於山林間，隨著海拔拉升，窗外景色從街景轉變為農特產、針葉林，自然生態環境更為豐富；登山鐵道技術中，從首車往後望向機關車頭的經典180度大彎，是搭乘阿里山火車的第一個驚喜，在獨立山螺旋型路線體驗穿越山洞後持續爬升的海拔，窗外景色愈來愈遼闊寬廣，遠眺嘉南平原美景，也感受百年鐵路興建、維護不易。

奮起湖地勢三面環山，形如畚箕，當雲霧迭起, 彷若憑山俯海景象，除阿里山林業鐵路、奮起湖老街及肖楠母樹林外，奮起湖便當更是遠近馳名必嚐的美食，為滿足旅客遠道而來飢腸轆轆的胃，特別準備傳承半世紀奮起湖雙主菜便當及太興社區三代茶藝品質優良的冷泡茶，以滿足旅客們視覺、味覺饗宴。「林鐵集章護照」解鎖梨園寮車站、奮起湖車站。

▲▼ 林鐵《楓雲季會》主題列車 阿里山年度限定 。（圖／蒸汽火車風采(黃源明拍攝/林鐵及文資處提供)）
林鐵及文資處2022年初推出「林鐵集章護照」，配合主題列車遊程逐一解鎖經典車站標誌，今年共可搜集8個經典車站戳章，並依集章數量可至林鐵嘉義站、北門車站、竹崎車站、交力坪車站、奮起湖車站、阿里山車站兌換精美文創商品(請事先電話詢問車站商品數量，避免向隅)。


活動期間集滿3~4個車站，贈送明信片1組，集滿5~7個車站，贈送DL-51書籤1個，集滿8個車站，贈送原木手作蒸汽機關車&平甲車1台，兌換時間111年9月7日至112年2月底止，逾時不得兌換(林鐵及文資處保有商品更換權利。)集章活動結束後，8款經典戳章將放置於林鐵車站供旅客蓋章記念。


主題列車一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw/0000403 )及FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)。

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