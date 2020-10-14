未來打卡預定！祝山車站改建...新站體超炫「月牙彎造型」

▲未來新阿里山祝山車站外觀 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)14日將進行祝山車站改建。改建前夕，由林鐵及文資處黃妙修處長、林務局高宗賢專門委員、鄒族高德生長老、特富野部落汪義福頭目、祝山車站曾德宏前站長、吳楨哲前站長、陳河銘前司機員、前嘉義林管處鐵路課許清溪股長、香林國小及十字國小全體師生，和關心祝山車站的各界代表共同見證歷史。

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▲林鐵處黃妙修處長及與會貴賓與車長交換通券 。（圖／記者翁伊森翻攝）

祝山車站海拔2,451公尺，是全臺鐵路最高點，更是國人自建的第一條登山鐵路，於民國75年興築完工，專供遊客前往祝山觀賞日出奇景，陪伴林鐵人及國內外遊客34個年頭，林鐵及文資處為提升祝山線營運品質，14日起進行祝山車站改建工程，工期預計17個月。

▲再建祝山紀念車票。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃妙修表示，祝山車站因建築年代久遠，其功能已不符現代國內外遊客需求，特別在今年啟動重建工作，以提升服務品質。新的站體以雲霧繚繞山巒之意象為設計發想，利用車站自然的地形坡度，將車站月台、前廳、主要階梯和觀日涼亭，透過白色的雲浪造型屋頂整合規劃，彷若雲海瀰漫山谷，而旅客穿越雲浪登上觀日平台之後，迎接日出破曉，猶如撥雲見日。我們心中最美的月牙彎將轉變成心中亮麗的一抹雲彩。

此外，新的站體也特別進行光線規劃，讓陽光可以自然穿透灑落整個車站空間，增加採光性，未來祝山車站改建後，除了無障礙設施、美學及各項服務設施的精進之外，也會是一座環境友善的節能車站。



紀念活動當天加碼開行的《再建祝山》主題列車，限量60張車票開賣瞬間售罄。為加深林鐵與阿里山在地記憶及情感連結，林鐵及文資處特別加掛車廂並邀請香林國小、十字國小學童體驗搭乘，向下扎根傳承林鐵文化底蘊。



黃妙修表示，配合祝山車站改建工程，祝山線觀日列車14日起改停靠對高岳站，鄰近車站的對高岳觀日坪視野遼闊，是欣賞日出的好景點，近年「阿里山日出印象音樂會」均在此舉辦。遊客亦可從對高岳車站步行1公里至祝山觀日平台、小笠原山觀景平台，步程約20-30分鐘，觀賞阿里山日出、美景。

林鐵及文資處活動當天在阿里山站1樓大廳及北門站開賣「再建祝山」限量紀念車票及福袋。紀念車票包含活動專屬設計的限量車票，以及從前阿里山及祝山站間觀賞日出列車的舊車票，新舊車票的組合也呼應了祝山車站的新舊交替。