嘉市安心旅遊藝文結合旅遊　攜手林鐵故宮活動更多元

▲嘉義市推安心旅遊專案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因受新冠肺炎疫情影響，觀光旅宿產業首當其衝，嘉義市政府為振興觀光產業於樂億皇家渡假酒店舉辦「入住享家 國旅首選抵嘉」記者會，邀請旅館業者、旅行業者、故宮南院及林鐵處等單位共襄盛舉，搭配交通部觀光局7月1日安心旅遊專案上路，共同推出各項優惠方案。

市長黃敏惠表示，嘉義市位於「雲嘉南觀光休閒消費中心」，隨著疫情解封，慢慢發現國內旅遊的嘉義市更美，嘉義市不缺少美，缺少發現；從日環食在嘉義所發現嘉義除了好吃又好玩之外，更致力於教育、文化、藝文活動，是值得讓深度慢遊的城市。

另外，暑假即將來臨，讓人引頸期盼免費入場的「科學168活動」將在7月中旬舉行，而「藝起森活2020嘉義藝術節」活動已展開；「2020嘉義市購物節」已開跑，凡持嘉義市單筆消費滿600元發票，在購物節LINE官方帳號登錄發票，可參加抽獎，最大獎Toyota汽車、Gogoro電動機車，還有300多項好獎。

市府進一步指出，配合中央安心旅遊專案，市府加碼推出振興旅宿業者計畫，針對自由行旅客，加碼提供折抵住宿費用500元（每人身分證編號限用一次）；另針對旅行社規劃出團嘉義市的團體旅遊(每團至少10人)，每人每日補助500元，附帶3個條件：在嘉義市2天1夜以上之行程，於嘉義市住宿1晚以上，且安排午餐或晚餐(擇一)在嘉義市用餐，且每家旅行社須以總公司名義申請補助，以1,000人次為上限。

除了以上好康優惠之外，故宮博物院南部院區為協助振興嘉義觀光產業，自7月1日起至8月31日止，遊客憑嘉義市合法旅宿住宿或訂房證明，即可兌換故宮南院免費入場參觀券。來嘉義市遊客亦可憑電子票證免費搭乘低底盤電動公車，利用大眾運輸工具的便利，從嘉義火車站開始，經過噴水圓環、文化路夜市、嘉義公園、蘭潭等觀光旅遊景點，不用塞車一次滿足。

行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處為鼓勵國內旅遊，帶動嘉義地區觀光發展，特別辦理「109年阿里山林業鐵路安心旅遊加開列車申請專案」，自7月16日至8月28日止，每週一、二、四、五加開1班次列車往返嘉義站與十字路站，優先提供嘉義在地產業及全國各旅行業提前申請購票。

隨手拍都是美照