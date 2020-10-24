地表最美「微笑列車」抵花蓮　EMU900通勤電聯車明年初投入營運

▲與會來賓在首批EMU900型通勤電聯車與「DT668國王蒸汽火車」前合影，一同見證台鐵象徴列車新舊交接歷史時刻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵EMU900型通勤電聯車首批海運抵台，24日於花蓮港卸船交車，交通部陳彥伯政務次長致詞時表示，自105年行政院核定台鐵十年購車計畫起，除了要汰除老舊車輛、簡化車種，並且進一步提升服務品質、增加運能之外，重要的就是降低管理與維修成本，讓台鐵能夠具備更高服務品質的競爭力。

為了迎接首批EMU900型通勤電聯車，台鐵特別出動「DT668國王蒸汽火車」搭載與會貴賓及事前報名的100位民眾，由花蓮站行駛至花蓮港參加「幸福900 微笑登台」新車抵台活動，在鐵道界被封稱「國王蒸汽火車」的DT668，行進間煙囪升起冉冉白煙，吸引許多鐵道迷捕捉帥氣身影以及紀錄歷史的一刻，藉由DT668厚實的鳴笛聲，迎接新車登台活動高潮，新舊列車的相遇，取其承先啟後的意涵，帶領大家見證台鐵的改革決心，更期待EMU900型生力軍的加入能夠為整體營運車隊帶來全新活力並重拾台鐵榮光。

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「恭喜台灣有新的區間電聯車了！」縣長徐榛蔚提到，藉著花蓮港進來台灣，從花蓮行駛到台北，也是花蓮港的一個見證，因為花港港未來將推向觀光遊憩港，在交通部近年規劃之下，相信會有新的突破。交通建設不外乎友善、貼近地方，感謝台鐵的規劃及用心，讓微笑列車能夠在花蓮給鄉親目睹為快，也期盼這個幸福列車幸福遊暢整個美麗的台灣。

▲花蓮縣長徐榛蔚企盼交通部能夠在東快鐵的部分給予東台灣更大、更立即的協助。

話鋒一轉，徐縣長接著說，國家交通政策白皮書「西高鐵、東快鐵」，企盼交通部能夠在東快鐵的部分給予東台灣更大、更立即的協助；要朝向東快鐵有許多場站需要更新，尤其是東部的雙軌電氣化，現在電氣雙軌還沒有全部完成，另外還有鄉親都很重視花蓮鐵路高架化，希望交通部都能夠將這些政策納入整個規劃；東台灣就是一個幸福又美麗的休閒旅遊城市，希望藉著交通建設的發展讓更多國人進到花蓮！

交通部政務次長陳彥伯針對徐縣長的訴求也提出回應，他提到，交通部站在「以人為本」的施政理念，不會忽視任何一個地區的交通發展，無論是東部、西部或是都市、偏鄉，所有的交通問題交通部都會逐一檢視，持續推動各縣市的交通建設，讓國人都可以享受到最便捷的交通！

過去20年來，台鐵通勤服務旅運人次逐年成長，然受限於路線容量及區間車車齡老舊妥善率不佳等原因，無法有效滿足都會區尖峰時段通勤及通學之需求，為能提升運能，全新採購的EMU900型通勤電聯車採用10輛編組配置，相較於台鐵現有通勤電聯車主力車種EMU700、800型採用8輛編組，透過內部空間優化設計配置，每列車運能將可提升約40%，大幅提升整體服務品質。

新車抵台活動以「幸福900 微笑登台」為主題，呼應EMU900型通勤電聯車由台鐵團隊、韓國現代樂鐵及曾設計法國高鐵TGV的MBD Technologies工業設計團隊共同協力合作，以「A Smiling Welcome」(笑臉迎人）做為設計發想的主題，車身以綠色腰帶勾勒的微笑線型，不僅延續台鐵通勤電聯車一貫的微笑特徵，更切合台鐵局以「微笑、幸福」作為新車未來營運的理念定位，希望在每一次列車進站時，以微笑迎接所有乘客，進一步達到提升「台鐵品牌」、「員工信念」、「旅客感動」的三方共贏服務價值。

EMU900型通勤電聯車在列車安全、空間優化及旅運設施各方面注入許多新穎優化的設計概念，透過提升列車控制監視系統（TCMS）功能，增設能夠顯示列車上的主要及次要系統性能情況的介面，針對各車廂溫度、車門狀態及車廂火災預警偵測等方面，可個別調整或主動提出告警及故障顯示處理指示等操作功能，提升旅客乘車舒適度及安全性；車廂內照明亮度可隨內外環境自動調節，提升乘客舒適感，並達節能效果；因應國人自行車休閒旅遊需求日增，增加自行車放置空間至可停放12輛；首創「好孕到」座位區，除設置嬰兒推車停放區，孕婦乘車需要座椅時，感應器將啟動標示燈與音樂提醒乘客讓座；列車輪椅位增加至8個，並集中設置於方便列車長就近提供服務的第6車，提供更優質貼心的無障礙服務。

此外，為加強乘客安全保護，增設車廂錄影設備，在車廂內安裝監視器，監控車門及車廂，以確保旅客乘車安全性。另透過美學設計指標系統，讓乘客更易識別，車廂內外部指標系統的設計，強調Less is More，簡潔並有效傳達重要訊息，減少重複提醒，去除不需要之多餘文字，並讓民眾專注整體視覺感受，帶給旅客舒服的視覺美感及易識別性。

為了讓更多民眾能夠一睹EMU900型通勤電聯車的微笑魅力，首批抵台的2列電聯車，24日在花蓮港於完成卸裝作業後，將於25日首創將1列10輛編組全新EMU900型電聯車移至花蓮車站舉辦「新車見面會」，展示時間為10月25日上午10時至下午4時，前200名拍照打卡的民眾還可獲得限量好禮，歡迎大家到場共襄盛舉。

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