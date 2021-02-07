　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

實測網紅彈性口罩「過濾性僅16.5%」　陸專家：蒸汽面料「零功能」

▲▼實測大陸彈性、蒸氣口罩 。（圖／翻攝 央視）

▲陸官媒《央視》實測大陸彈性、蒸氣口罩 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

市面上口罩產品五花八門，許多號稱具備抗菌、防霾、安全防護等功效，甚至還有蒸汽發熱口罩等款式。不過，這些產品是否抵抗新冠防護病毒標準？根據實驗結果，「網紅面料口罩顆粒過濾性能僅16.5% ，蒸氣口罩更差，幾乎沒有任何防護效果。」

據《央視》報導稱，大陸國家紡織製品質量監督檢驗中心的實驗室，偵測網購市面上多種口罩，按照送檢口罩的標準，對一款網紅彈性面料口罩進行顆粒過濾性能測試。 

大陸國家紡織製品質量監督檢驗中心項目負責人黃聰表示，「我們用的是氯化鈉鹽性的一個氣溶膠來測試，然後這個是0.075微米的一個粒徑，它是模擬日常的空氣當中的這個顆粒物的一個粒徑的大小來測試。」檢測機器將含有氣溶膠顆粒的空氣穿過口罩，一部分顆粒被口罩阻擋，無法被阻隔的氣溶膠則通過口罩，模擬進入人的呼吸系統。

網紅彈性面料口罩實踐結果顯示，黃聰說，「過濾效率現在是16.5%，然後這種過濾效率是比較差的，這個過濾效率的意思就是說只有10%多的氣溶膠顆粒被阻隔，然後80%多的氣溶膠顆粒都通過這個面料口罩面料，它只能防一些日常的花粉，一些塵粒啊，一些顆粒大的一些顆粒。」

▲▼實測大陸彈性、蒸氣口罩 。（圖／翻攝 央視）

▲陸專家吐槽蒸氣口罩幾乎「零功能」。（圖／翻攝 央視）

報導指出。另一款具有蒸汽熱敷功能的口罩，實驗結果顯示，「口罩主要是一個鐵粉，包括活性炭，它的主要是吸附異味的一個效果，還有發熱的效果，它的過濾效果幾乎可以說是沒有的，它也防不住一些小顆粒的過濾物。」

醫用口罩究竟能不能用於新冠肺炎病毒防控呢？大陸國家紡織製品質量監督檢驗中心主任王寶軍說，「病毒本身是不能單獨存在，一定寄生會在一個物體上、物質上的。比如一打噴嚏，如果唾液飛沫帶有病毒，口罩把飛沫顆粒擋住了，等於把病毒抵擋住了。」

王寶軍進一步實測，「熔噴布帶靜電，我們把這個小紙片。剪完之後，試一下。看，吸附很多的紙片。用這個靜電，再把顆粒吸附住，這樣的話，過濾效率就比較高。」

最後，該報導強調，專家對多種口罩面料進行逐一實驗，無論是普通無紡布、還是網紅彈性面料的口罩，都不具有靜電吸附的功能。

▼實測大陸彈性、蒸氣口罩 ，過濾功能性很低。（圖／翻攝 央視）

▲▼實測大陸彈性、蒸氣口罩 。（圖／翻攝 央視）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
胡歌被爆「2020年已跟劉亦菲結婚」即將官宣　經紀人回應了
知名刀療師性騷擾！Youtuber被扯褲摸私處　哭著剪片網氣
雞排妹都洩題了！律師神解翁立友記者會「2大安全牌」全打錯
夢多花2萬買千元刮刮樂結果出爐！怒飆髒話：因Sandy才買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

確診旅客太多　陸民航局對漢莎、法航發布熔斷指令

實測網紅彈性口罩「過濾性僅16.5%」　陸專家：蒸汽面料「零功能」

習李相繼和非歐通話　強調一帶一路和疫苗合作

上海吸管限塑令滿一個月　紙吸管炸開「奶茶被加料」

香港又爆非洲豬瘟疫情！800多頭豬隻遭銷毀

英媒直指「3中方記者是間諜」　中使館：冷戰思維作祟　

全球疫情何時終結？　美媒：至少7.4年恢復常態

史上最醜皇后是她！夜夜激戰美男卻「啪完就殺」　白癡皇帝沉默了

連喝6瓶「天價神酒」...他結帳噴138萬！超狂明細網瘋傳

天上掉大狗！她慘被「重砸頸部」醒來已癱瘓　怒告整棟樓獲賠505萬

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

搶進投票所挨轟「道德衰落」！黃捷致歉、不認插隊：完全是個誤會

金鐘視帝東區餐廳打工　半夜清奧客嘔吐物：起碼有事做

留任鳳山！黃捷落淚「再服務2年」 3度鞠躬：謝謝正義的鳳山鄉親

黃捷現身鳳山高中！眼布血絲　穿紅衣襪「幸運色開運」

樹林66歲獨居婦「從11樓墜下」　夫陪妻散步遭壓傷！昏迷指數3

確診旅客太多　陸民航局對漢莎、法航發布熔斷指令

實測網紅彈性口罩「過濾性僅16.5%」　陸專家：蒸汽面料「零功能」

習李相繼和非歐通話　強調一帶一路和疫苗合作

上海吸管限塑令滿一個月　紙吸管炸開「奶茶被加料」

香港又爆非洲豬瘟疫情！800多頭豬隻遭銷毀

英媒直指「3中方記者是間諜」　中使館：冷戰思維作祟　

全球疫情何時終結？　美媒：至少7.4年恢復常態

史上最醜皇后是她！夜夜激戰美男卻「啪完就殺」　白癡皇帝沉默了

連喝6瓶「天價神酒」...他結帳噴138萬！超狂明細網瘋傳

天上掉大狗！她慘被「重砸頸部」醒來已癱瘓　怒告整棟樓獲賠505萬

過年穿新衣就選「5種顏色」！喜氣紅帶好運　粉嫩綠展現可愛魅力

南韓車用晶片也「斷貨」！掌握技術產能卻委外　三星拼贏過台積電

誤打5倍劑量！星國醫護「接種新冠疫苗」鬧烏龍　院方急喊卡

外星文明2017年就來過太陽系！　美哈佛權威天文學家新書大爆秘辛

中學五人制／國男全國8強出爐　北市4隊伍全進決賽

吃飽睡、睡飽又吃！醫曝「代謝症候群」3徵兆…坐下肚子游泳圈超大

與德保拉終於加入春訓！萊福力中文問好：很高興回來台灣

《天堂2：革命》改版更新　全新領地「魯溫」登場

看到同伴「樹葉換肉」也想要！　小狐狸「咬樹枝迎接愛媽」萌暈網

麟洋配崛起實力更高出一檔次　讓中華隊團體賽實力更補強

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

大陸熱門新聞

最醜皇后夜夜風流「啪完就殺」

員工尾牙中頭獎：清空購物車！得知里面有套房公司反悔

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

連喝6瓶天價神酒　他結帳噴138萬

女神級直播主「126張不雅照」遭瘋傳　昔與乾爹爭議遭掀

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

破世界紀錄 1410萬人訂她的YouTube

飢餓女吃麵卡異物　竟是整隻螃蟹

天上掉大狗！她被重砸醒來已癱瘓

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

最騷男寵同志皇帝愛到癡狂！

太監玩遍後宮女人　還硬上皇后

狂徒校門挾持學生　遭狙擊手擊斃

全球疫情何時終結？　「答案是7.4年！」

更多熱門

相關新聞

盧秀燕：「落實防疫才能過好年」

盧秀燕：「落實防疫才能過好年」

台中市長盧秀燕6日前往烏日區傳統市集，關心民眾農曆新年採買年貨，也宣導防疫措施，提醒民眾要戴好口罩。盧秀燕表示，民眾採買年貨、拜訪親友或到人潮集中處，務必落實防疫工作，唯有共同做好防疫，才安心過好年。

蘇貞昌視察順易利口罩工廠　林右昌讚台灣傳產升級

蘇貞昌視察順易利口罩工廠　林右昌讚台灣傳產升級

地表最美「浪漫花朵口罩」今開賣

地表最美「浪漫花朵口罩」今開賣

新北市區公車全面禁飲食

新北市區公車全面禁飲食

CGTN在英國被下架 汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

CGTN在英國被下架 汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

關鍵字：

蒸汽彈性口罩功能實測央視

讀者迴響

熱門新聞

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

快訊／凌晨01:36突一震！北部搖晃至少20秒　國家警報狂響

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

基隆警勾結車手A錢　又被起底偷吃新婚護理師

翁立友有救了？正妹師揭翻身2關鍵

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

SBL球星完事後對話全曝光　正妹控：你把我當砲友？

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

陳昇35歲帥兒結婚　絕美昇嫂罕見曝光

快訊／國家警報「叫醒台灣人」！網傻：整條巷子都在叫

快訊／國家警報狂響14次　氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」
拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面