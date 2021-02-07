實測網紅彈性口罩「過濾性僅16.5%」　陸專家：蒸汽面料「零功能」

▲陸官媒《央視》實測大陸彈性、蒸氣口罩 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

市面上口罩產品五花八門，許多號稱具備抗菌、防霾、安全防護等功效，甚至還有蒸汽發熱口罩等款式。不過，這些產品是否抵抗新冠防護病毒標準？根據實驗結果，「網紅面料口罩顆粒過濾性能僅16.5% ，蒸氣口罩更差，幾乎沒有任何防護效果。」

據《央視》報導稱，大陸國家紡織製品質量監督檢驗中心的實驗室，偵測網購市面上多種口罩，按照送檢口罩的標準，對一款網紅彈性面料口罩進行顆粒過濾性能測試。

大陸國家紡織製品質量監督檢驗中心項目負責人黃聰表示，「我們用的是氯化鈉鹽性的一個氣溶膠來測試，然後這個是0.075微米的一個粒徑，它是模擬日常的空氣當中的這個顆粒物的一個粒徑的大小來測試。」檢測機器將含有氣溶膠顆粒的空氣穿過口罩，一部分顆粒被口罩阻擋，無法被阻隔的氣溶膠則通過口罩，模擬進入人的呼吸系統。

網紅彈性面料口罩實踐結果顯示，黃聰說，「過濾效率現在是16.5%，然後這種過濾效率是比較差的，這個過濾效率的意思就是說只有10%多的氣溶膠顆粒被阻隔，然後80%多的氣溶膠顆粒都通過這個面料口罩面料，它只能防一些日常的花粉，一些塵粒啊，一些顆粒大的一些顆粒。」

▲陸專家吐槽蒸氣口罩幾乎「零功能」。（圖／翻攝 央視）

報導指出。另一款具有蒸汽熱敷功能的口罩，實驗結果顯示，「口罩主要是一個鐵粉，包括活性炭，它的主要是吸附異味的一個效果，還有發熱的效果，它的過濾效果幾乎可以說是沒有的，它也防不住一些小顆粒的過濾物。」



醫用口罩究竟能不能用於新冠肺炎病毒防控呢？大陸國家紡織製品質量監督檢驗中心主任王寶軍說，「病毒本身是不能單獨存在，一定寄生會在一個物體上、物質上的。比如一打噴嚏，如果唾液飛沫帶有病毒，口罩把飛沫顆粒擋住了，等於把病毒抵擋住了。」

王寶軍進一步實測，「熔噴布帶靜電，我們把這個小紙片。剪完之後，試一下。看，吸附很多的紙片。用這個靜電，再把顆粒吸附住，這樣的話，過濾效率就比較高。」

最後，該報導強調，專家對多種口罩面料進行逐一實驗，無論是普通無紡布、還是網紅彈性面料的口罩，都不具有靜電吸附的功能。

▼實測大陸彈性、蒸氣口罩 ，過濾功能性很低。（圖／翻攝 央視）