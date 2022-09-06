中共無人機已到家門口！綠委批桃機防制系統：拖3年「零」進度

▲林俊憲召開記者會指出，桃園機場無人機防制系統拖延3年進度為零。（圖／林俊憲提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

中共無人機擾台持續，引起國人關注。民進黨立委林俊憲6日召開記者會指出，無人機已到家門口，防制系統還要等多久？桃園機場無人機防制系統拖延3年進度為零！

林俊憲召開記者會揭露桃園機場的無人機防制系統建置案原地打轉3年毫無進度，並打算比照松山機場已使用的中科院系統建置，但松山的系統在驗收時測試標準極低，每次僅用1架無人機測試，實際能攔截多少架次是個謎。尤其近來金門發生多起無人機入侵事件，無人機干擾戰術已是現在進行式，身為重要基礎的桃園機場進度實在太慢。

林俊憲說明，2019年開始行政院核定要求國內各大機場建置無人機防制體系，3年來他不斷追蹤進度，桃機早在2020年12月稱要交給中科院，但到了去年9月預定簽約的時間又未成功簽約，至今整整一年仍然處於停擺狀態，共1.95億的預算執行率為零，後來他詢問中科院，對方回覆今年7月就行文給桃機表示無意承做。

「桃機沒有說實話，也不積極與中科院溝通，國門大開的風險誰要負責？」林俊憲批，相較於桃機，松山的無人機防制系統建置進度是國內最快的，從2020年就開始與中科院合作進行5年期試辦案。不過仔細檢視驗收時的測試項目與評分標準後，發現強度完全不足，共4期的計畫執行了59次驗收測試，每次都只飛行1架次，對於多架次同時入侵的防護效果完全未知。

林俊憲再說，此外偵測無人機這個項目共15分，只要1分鐘內偵測到就是滿分，連5分鐘以上也有基本分12分，相較國外以秒計算的偵測時間，這種標準形同放水。

林俊憲指出，無人機防制系統在國外已經非常普遍，諸如英國、德國、以色列，甚至東南亞的越南、泰國等地機場都已經裝設，就連許多北約國家的軍事基地都有，且都是以同時偵測、辨識並接管上百架次為標準，相較之下松山的標準實在太低，民航局還說要國內各大機場比照松山辦理，如此一來桃園機場不僅進度為零，建置後的效能可能也要打個的問號。

林俊憲再翻新聞查，7月22號有無人機入侵桃園機場空域，緊急停止起降34分鐘，影響17航班1094 人，桃機現在臨時應急的干擾槍只能在入侵後目視驅離，機場運作已被影響，緊接著8月又發生一起，可見問題已經很嚴峻。

林俊憲要求桃機，加速辦理外，未來驗收時也應提高測試架次進行壓力測試，應對全新型態的威脅，應該採用更高標準。

