廈門宣布「禁飛無人機10天」　違者可能被追究刑事責任

▲國軍利用步槍及干擾槍驅離無人機。（圖／軍聞社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸民用無人機近期頻繁侵擾金門，甚至留下「榨菜」「茶葉蛋」，挑釁意味濃厚。不過，相關情況有望收斂一陣子，根據廈門公安局3日發出的公告，為確保第22屆「中國國際投資貿易洽談會」安全順利舉行，9月3日至12日期間，未經依法審批，任何單位及個人不得擅自在廈門起降無人機、航空模型等無人駕駛航空器，違者可能被依法追究刑事責任。

廈門公安3日發出公告，稱為確保第22屆「中國國際投資貿易洽談會」安全順利舉行，根據《通用航空飛行管制條例》《廈門市民用無人駕駛航空器公共安全管理辦法》等規定，未經依法審批，任何單位和個人不得擅自在廈門行政區域內起降民用小型航空器和升放空飄物。

▼對岸無人機投放榨蛋、茶葉蛋挑釁。（圖／翻攝自微博）



公告提到，因應急救援、氣象探測、人工影響天氣以及投資貿易洽談會宣傳等活動，確需起降民用小型航空器和升放空飄物的，應按照規定及時報請民航廈門安全監督管理局會同有關部門依法審批。

公告中強調，公安機關將會同民航、氣象、體育等部門依法落實相關安全管理監督責任，可要求相關單位、人員對其管理、使用的民用小型航空器和空飄物予以臨時封存，「必要時，可依法採取臨時封存措施，對有關起降點和升放點予以臨時關閉。對違反通用航空飛行管制等違法行為，由有關部門依法處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任。」

根據公告，民用小型航空器包含了輕型和超輕型飛機、輕型直升機、滑翔機、三角翼、滑翔傘、動力傘等有人駕駛航空器，以及無人機、航空模型等無人駕駛航空器；空飄物則包含了熱氣球、飛艇、無人駕駛自由氣球、孔明燈、大型風箏等。