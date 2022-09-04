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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍方曝調派金門無人機干擾槍數量　教官進駐「一對一」指導、接裝

▲金門官兵演練使用干擾槍，對不明無人機實施GPS信號干擾及控制。（圖／軍聞社提供）

▲金門官兵演練使用干擾槍，對不明無人機實施GPS信號干擾及控制。（圖／軍聞社提供）

記者蘇晏男、陶本和／台北報導

中國無人機頻侵擾金門地區，國軍低調調遣陸海空軍及憲兵攜帶無人機干擾槍進駐。軍方人士表示，陸海空軍及憲兵共約20至30把無人機干擾槍送至金門前線，並派遣教官，以一名操作員配對一名解說員的方式，進行一對一教學。軍方人士也透露，上週特勤中心也召集台北市警局，中正一、二分局、永和警衛室，與憲兵211、332營區，針對總統府周邊，召開針對無人機強化應變作為。

面對中國以無人機等灰色地帶衝突手法持續侵擾我外島，身兼三軍統帥的總統蔡英文日前下令國防部適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。國防部長邱國正則以「我放幾個鞭砲嚇麻雀，你也不要大驚小怪」的說法，反擊中方。在蔡英文下令後兩天，軍方首度擊落侵擾金門獅嶼的空拍機，也傳出軍方秘密調派本島國軍攜帶無人機干擾槍進駐金門與馬祖。

對於兵力調遣，國防部低調不願證實，僅表示，「中共對我可能的威脅行動，國軍均擬訂相關方案，並且彈性靈活應處」。

但據軍方人士統計，陸海空軍及憲兵共約20至30把無人機干擾槍送至金門前線。軍方人士表示，此次也派遣教官前往指導、接裝，以一名操作員配對一名解說員的方式，進行一對一教學。另國防部明年規劃持續採購，強化外離與本島因應無人機。

軍方人士也透露，上週特勤中心也召集台北市警局，中正一、二分局、永和警衛室，與憲兵211、332營區，針對總統府周邊，召開針對無人機強化應變作為。

此外，金防部向《軍聞社》表示，面對近期對岸無人機頻繁進入金門禁限制水域上空，依國防部「一點生變、連鎖反應、全面制變」指導，各據點官兵時刻監控，發現不明無人機時，執勤官兵立即回報並加強監視，待命班人員則運用干擾槍及7.62口徑以下武器實施防衛射擊。

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