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大陸 大陸焦點 特派現場

中共20大前防堵疫情　北京從嚴限制人員進返

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

▲中共20大下月登場，北京嚴防疫情輸入。（圖／路透社）

文／中央社台北4日電

中國官方今公布新增本土COVID-19病例1673例，為防假期成為疫情放大器，各地紛管控人員流動；另中共20大在即，北京鐵腕嚴禁7天內有1例及以上感染者所在縣市區級旅居史人員進返京。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，3日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1848例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入175例、本土1673例。

其中新增本土確診314例，主要包括四川98例、廣東79例、西藏51例、海南24例等。另本土無症狀感染1359例，主要為西藏505例、青海131例、遼寧113例、黑龍江93例、四川88例等。

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

由於中共20大即將在10月16日於北京舉行，北京市3日宣布從嚴限制人員進返北京，對7天內有1例及以上感染者所在縣市區級旅居史人員嚴格限制進返京。

同時，任何人抵達北京後，24小時內需進行一次核酸檢測，72小時內再次檢測，且7日內不聚餐、不聚會、不聚集等。

為防中秋及「十一」假期成為疫情放大器，各地紛管控人員流動，如河南鄧州市呼籲暫緩返鄉，留在當地賞月過中秋。

河南宜陽縣表示，身處中高風險地區的河南洛陽籍在外人員，返鄉必須提前報備，不報備會造成嚴重後果，將依法處理。湖南省要求民眾抵湘前最少提前1天報備，不主動報備或隱瞞行蹤者，依法依規追究。

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

杭州市今天起核酸檢測頻率從7天調整為72小時，未取得72小時內核酸採樣或檢測證明人員不得進入公共場所、不得乘坐公共交通工具等。

天津今天起在全市範圍開展核酸檢測，核酸檢測結果出來之前要繼續保持靜止。

成都1日下令全市居民「原則居家」，進行4天全員核酸檢測；核酸檢測系統2日崩潰，數以千萬民眾排隊數小時還做不到核酸，網路一片罵聲後成都當局致歉。自5日起，全市中小學校全面展開線上教學。

至於在港澳部份，香港3日公布單日新增病例再破萬，達1萬426例病例，其中本土1萬222例，新增7例死亡個案，香港衛生防護中心表示，由於Omicron亞變異株 BA.5傳播力較強，且有免疫逃逸，估計未來一段時間確診病例會維持在高水平，甚至上升至更高。

澳門3日公布單日新增3例境外移入病例，分別自美國、香港及台灣入境，列為無症狀感染者，均被送往指定地點隔離。

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