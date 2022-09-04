無人機闖金門投「榨蛋」影片曝光！　疑似拍到中科院「反無人機雷達」

▲微博流傳出無人機闖金門影片，疑似拍到我國中科院反無人機雷達。（圖／翻攝林秉宥臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

中國大陸民用無人機近期頻繁侵擾金門，甚至留下「榨菜」「茶葉蛋」，挑釁意味濃厚。在微博網站更流出該無人機作業影片，新北市議員參選人林秉宥就貼出影片截圖爆料，內容疑似拍到我國中科院反無人機雷達。

中國大陸民用無人機2日再闖金門烈嶼，並投放「榨蛋」包裹。經查，該包裹是一名微博網友利用無人機投放，內容還附上一張信，自嘲大陸生活條件差、吃不起茶葉蛋跟榨菜，所以特別送上大禮，「慰問前線守軍」。

微博網友「泉州機長」2日上傳一段影片，內容可見他開車前往廈門海邊，在無人機上安裝空投裝置，並將茶葉蛋、榨菜放入紅色塑膠袋內，同時附上一封信，「這是我們大陸最珍貴的食物，平時自己都捨不得吃，各位台灣同胞，這是我們最真誠的禮品哈哈。」

對於相關影片，林秉宥表示，雖然颱風暴風圈已經逐漸遠離台灣，但是中國無人機對外島的襲擾才正要開始，其中最尷尬的是，中國民用無人機投放榨菜與魯蛋的影片中，拍攝到疑似是中科院的反無人機雷達，「兩者相互輝映，真是美麗的令人不敢直視。」

不過，無人機侵擾情況有望收斂一陣子，根據廈門公安局3日發出的公告，為確保第22屆「中國國際投資貿易洽談會」安全順利舉行，9月3日至12日期間，未經依法審批，任何單位及個人不得擅自在廈門起降無人機、航空模型等無人駕駛航空器，違者可能被依法追究刑事責任。

面對中國以無人機等灰色地帶衝突手法持續侵擾我外島，身兼三軍統帥的總統蔡英文日前也下令國防部適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。國防部長邱國正則以「我放幾個鞭砲嚇麻雀，你也不要大驚小怪」的說法，反擊中方。在蔡英文下令後兩天，軍方首度擊落侵擾金門獅嶼的空拍機，也傳出軍方秘密調派本島國軍攜帶無人機干擾槍進駐金門與馬祖。

對於兵力調遣，國防部低調不願證實，僅表示，「中共對我可能的威脅行動，國軍均擬訂相關方案，並且彈性靈活應處」。

但據軍方人士統計，陸海空軍及憲兵共約20至30把無人機干擾槍送至金門前線。軍方人士表示，此次也派遣教官前往指導、接裝，以一名操作員配對一名解說員的方式，進行一對一教學。另國防部明年規劃持續採購，強化外離與本島因應無人機。