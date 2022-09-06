快訊／抓到了！永和孝子遭亂刀分屍　大哥涉重嫌北市落網

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名中年男子失聯一週，5日被警方發現陳屍家中，慘遭分屍且頭顱消失，據了解，死者曾擔任法警，10多年前提前辭職，悉心照顧年過90又中風的母親，非常孝順。據了解，男子數年前四處求助，里長也有提供物資幫忙，沒想到同住一屋簷下的死者大哥存款卻超過3千萬，如今拖著行李跑去台北。警方在稍早於北市羅斯福路三段244巷口逮到大哥，全案持續釐清中。

據了解，54歲梁姓死者有8名兄弟姐妹，由於他跟73歲大哥都未婚，因此多年來都跟母親同住，後來9旬老母中風行動不便，死者為了全心照顧，10多年前辭去法警的職務，經濟來源主要是靠大哥的退休金，以及其他7兄妹的金援，直到去年母親離世，剩兄弟倆同住。

▲▼監視器拍下梁姓大哥的身影，他背著背包並拖著紅色行李箱離開住家。（圖／記者陳雕文翻攝）

死者跟大哥感情不睦，疑因用錢的問題經常發生爭吵，死者在2020年、2021年間甚至對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪；梁姓死者平時還會去社區大學學習，並跟同學一起吃飯、聊line，但到了上月30日晚間11點多，53歲張姓女同學line梁男卻沒讀沒回，時至9月5日下午仍失聯，張女擔心梁男安危報案，後來在智光街公寓3樓發現了梁男的遺體。

梁男死狀悽慘，遺體發黑腫脹且頭顱已被利刃砍斷，雙手臂及右腳齊斷，僅剩下軀幹及左腳，現場大片血水也都乾黑。警方在現場找到6把刀械，但是否都為凶刀還有待檢驗。警方根據現場跡證推測，死者有可能是在睡夢中遇害。

▲永和發生分屍命案。（圖／記者陳以昇攝）

知情人士透露，對比死者申請中低收入戶，還要領取里長提供的物資來維持生活並照顧母親，梁姓大哥每年可領超過40萬的銀行利息，戶頭存款超過3000萬！目前梁姓大哥涉有重嫌，警方暫列為關係人。

警方調閱監視器顯示，梁姓大哥從8月31日晚上開始，拖著一只紅色行李箱頻繁進出自家公寓，警方懷疑大哥涉有重嫌，目前列為關係人；梁姓大哥於本月5日中午先拿2大袋垃圾出門，最後雙手空空返家，到了當天晚間6點多拖著行李箱離開住家坐公車往台北方向。

鄰居表示，死者為母親把屎把尿，算是滿孝順的兒子，且死者給人的感覺相當開朗，但死者的大哥則從來不跟人招呼，也不太講話，看起來比較陰沉。

▼▲梁男被發現陳屍家中。（圖／記者陳以昇攝）