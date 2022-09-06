永和恐怖分屍！高大成曝兇手「殺人動機」　獨留左腳全因這理由

▲高大成認為兇手與死者有深仇大恨，才會狠心分屍 。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、陳韻如／新北報導

新北市永和區54歲梁姓男子遭人殺害分屍，遺體只剩下軀幹及左腳，頭顱消失，而現場留下乾掉血水，但血跡量少，警方懷疑房間不是案發第一現場，另因死者曾與大哥有過爭執，加上大哥目前失聯，警方認為大哥涉有重嫌。對此，高大成持反面意見，認為房間就是案發第一現場，另外，死者大哥絕對是「仇恨到極點」，才會狠心分屍。

整起案件發生在5日晚間，梁男社區大學的張姓女同學因遲遲找不到梁男，擔心出事於是前往派出所報案。警方獲報後前往梁男住家，剛到門口就聞到濃濃屍臭味，進門搜尋後，在其中一間房間內驚見已發黑腫脹的梁男遺體，但僅剩下軀幹和左腳。

警方表示，房間地面留有一片血水，且現場找到6把刀械，包括菜刀及剁骨頭的鋼刀。由於現場血跡量少，警方懷疑房間可能不是案發第一現場，另外，死者與大哥日前經常為錢發生爭執，加上大哥一直處於失聯狀態，警方懷疑大哥涉有重嫌。

對此，知名法醫高大成接受媒體訪問時，持反面意見，他認為遺體重量太重，要從他處搬到房間內分屍的說法不合哩，因此研判房間「一定是第一現場」。另外，血跡量少可能是因為兇嫌先殺害死者後，相隔10小時以上才動手分屍，導致血液滯留在屍體裡，因此現場血跡不多。

高大成認為，一般凶殺案分屍是為了要滅證，另一種是憤怒至極、仇恨到極點，而根據警方研判，兇嫌為死者親哥哥，在自家發生命案，一查就知道兇嫌會是誰，高大成因此認為分屍的動機為後者。

至於遺體獨留左腳的理由，高大成表示，殺人剁遺體相當耗費體力，「比較可能的原因是沒力氣了」。全案目前警方正積極調查中，而詳細的事發原因仍有待進一步釐清。